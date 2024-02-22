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    • Haberler > Politika > Genç Parti, seçimlere katılmama kararı aldı: Pusulada 34 parti olacak

    Genç Parti, seçimlere katılmama kararı aldı: Pusulada 34 parti olacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Genç Parti, seçimlere katılmama kararı aldı: Pusulada 34 parti olacak
    Genç Parti, Yenilik Partisi, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Genç Parti, yerel seçimlere katılmayacağını YSK'ya bildirdi. Genç Parti'nin kararı sonrası seçimlere katılmayacak parti sayısı 2 oldu.

    Türkiye 37 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi partiler, aday listelerini 20 Şubat'ta Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Genç Parti cephesinden ise seçimlere dair yeni bir karar geldi.

    Genç Parti, 31 Mart'ta seçimlere katılmayacak. Parti, 'hiçbir seçim türünde katılmayacağına' dair YSK'ya da dilekçesini verdi.

    SEÇİME KATILMAYACAK 2. PARTİ OLDU

    Genç Parti, seçime katılabilecek partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için 27 Ocak'ta yapılan kura çekiminde 29. sırada yer almıştı.

    Daha önce de Yenilik Partisi seçime katılmayacağını bildirmişti.

    Buna göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 34 siyasi parti katılabilecek.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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