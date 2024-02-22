Genç Parti, seçimlere katılmama kararı aldı: Pusulada 34 parti olacak

Genç Parti, yerel seçimlere katılmayacağını YSK'ya bildirdi. Genç Parti'nin kararı sonrası seçimlere katılmayacak parti sayısı 2 oldu.

Türkiye 37 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi partiler, aday listelerini 20 Şubat'ta Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Genç Parti cephesinden ise seçimlere dair yeni bir karar geldi.

Genç Parti, 31 Mart'ta seçimlere katılmayacak. Parti, 'hiçbir seçim türünde katılmayacağına' dair YSK'ya da dilekçesini verdi.

SEÇİME KATILMAYACAK 2. PARTİ OLDU

Genç Parti, seçime katılabilecek partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için 27 Ocak'ta yapılan kura çekiminde 29. sırada yer almıştı.

Daha önce de Yenilik Partisi seçime katılmayacağını bildirmişti.

Buna göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 34 siyasi parti katılabilecek.