Grup toplantısında Karacaoğlan dinletti: Akşener hıçkıra hıçkıra ağladı
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
Grup toplantısında Karacaoğlan'ın bestelenen bir şiirini dinleten İyi Parti lideri gözyaşlarını tutamadı. Hıçkırarak ağlayan Akşener, "Değişen bir şeyler olmalı" dedi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında konuştu. Gündemi değerlendiren Akşener, grup toplantısının bir bölümünde "1607'de doğmuş, 1679'da ölmüş Karacaoğlan. O gün ölümü yazmış, ölüme sebep olanlara sitem etmiş. Bugün Karacaoğlan'ı dinleteceğim size" diyerek partililere Karacaoğlan dinletti.
Karacoğlan'ı dinlerken hıçkırarak ağlamaya başlayan Akşener, "Değişen bir şeyler olmalı" dedi.
Akşener'in dinlettiği "Var git ölüm" adlı Karacoğlan şiirinin sözleri şöyle:
"Ölüm ardıma düşüp de yorulma
Var git ölüm bir zaman da yine gel
Akibet alırsın komazsın beni
Var git ölüm bir zaman da yine gel
Akibet alırsın komazsın beni
Var git ölüm bir zaman da yine gel
Çıkıp boz kırlara ulaşamadım
Yalan dünya sana çıkışamadım
Eşimle dostumla buluşamadım
Var git ölüm bir zaman da yine gel
Eşimle dostumla buluşamadım
Var git ölüm bir zaman da yine gel
Karacoğlan der ki konup göçerken
Ecel şerbetini tas tas içerken
Yine buldum beni senden kaçarken
Var git ölüm bir zaman da yine gel
Yine buldum beni senden kaçarken
Var git ölüm bir zaman da yine gel"