Grup toplantısında Karacaoğlan dinletti: Akşener hıçkıra hıçkıra ağladı

Grup toplantısında Karacaoğlan'ın bestelenen bir şiirini dinleten İyi Parti lideri gözyaşlarını tutamadı. Hıçkırarak ağlayan Akşener, "Değişen bir şeyler olmalı" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında konuştu. Gündemi değerlendiren Akşener, grup toplantısının bir bölümünde "1607'de doğmuş, 1679'da ölmüş Karacaoğlan. O gün ölümü yazmış, ölüme sebep olanlara sitem etmiş. Bugün Karacaoğlan'ı dinleteceğim size" diyerek partililere Karacaoğlan dinletti.

Karacoğlan'ı dinlerken hıçkırarak ağlamaya başlayan Akşener, "Değişen bir şeyler olmalı" dedi.

Akşener'in dinlettiği "Var git ölüm" adlı Karacoğlan şiirinin sözleri şöyle:

"Ölüm ardıma düşüp de yorulma

Var git ölüm bir zaman da yine gel

Akibet alırsın komazsın beni

Var git ölüm bir zaman da yine gel

Akibet alırsın komazsın beni

Var git ölüm bir zaman da yine gel

Çıkıp boz kırlara ulaşamadım

Yalan dünya sana çıkışamadım

Eşimle dostumla buluşamadım

Var git ölüm bir zaman da yine gel

Eşimle dostumla buluşamadım

Var git ölüm bir zaman da yine gel

Karacoğlan der ki konup göçerken

Ecel şerbetini tas tas içerken

Yine buldum beni senden kaçarken

Var git ölüm bir zaman da yine gel

Yine buldum beni senden kaçarken

Var git ölüm bir zaman da yine gel"