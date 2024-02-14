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    • Grup toplantısında Karacaoğlan dinletti: Akşener hıçkıra hıçkıra ağladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Meral Akşener, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Grup toplantısında Karacaoğlan'ın bestelenen bir şiirini dinleten İyi Parti lideri gözyaşlarını tutamadı. Hıçkırarak ağlayan Akşener, "Değişen bir şeyler olmalı" dedi.

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında konuştu. Gündemi değerlendiren Akşener, grup toplantısının bir bölümünde "1607'de doğmuş, 1679'da ölmüş Karacaoğlan. O gün ölümü yazmış, ölüme sebep olanlara sitem etmiş. Bugün Karacaoğlan'ı dinleteceğim size" diyerek partililere Karacaoğlan dinletti.

     Karacoğlan'ı dinlerken hıçkırarak ağlamaya başlayan Akşener, "Değişen bir şeyler olmalı" dedi.

    Akşener'in dinlettiği "Var git ölüm" adlı Karacoğlan şiirinin sözleri şöyle:

    "Ölüm ardıma düşüp de yorulma
    Var git ölüm bir zaman da yine gel
    Akibet alırsın komazsın beni
    Var git ölüm bir zaman da yine gel

    Akibet alırsın komazsın beni
    Var git ölüm bir zaman da yine gel

    Çıkıp boz kırlara ulaşamadım
    Yalan dünya sana çıkışamadım
    Eşimle dostumla buluşamadım
    Var git ölüm bir zaman da yine gel

    Eşimle dostumla buluşamadım
    Var git ölüm bir zaman da yine gel

    Karacoğlan der ki konup göçerken
    Ecel şerbetini tas tas içerken
    Yine buldum beni senden kaçarken
    Var git ölüm bir zaman da yine gel

    Yine buldum beni senden kaçarken
    Var git ölüm bir zaman da yine gel"

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Meral Akşener
    Haberler > Politika > Grup toplantısında Karacaoğlan dinletti: Akşener hıçkıra hıçkıra ağladı
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