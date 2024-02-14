Meral Akşener grup toplantısı öncesi açıkladı: İşte İyi Parti'nin belli olan adayları

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Şubat 2024 10:45 - Güncelleme: 14 Şubat 2024 11:15 - Güncelleme:

İyi Parti, Yerel Seçim, Haber

Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İyi Parti lideri Akşener, grup toplantısı öncesi belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP'den istifa eden Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İyi Parti'nin adayı oldu. Nusret Cömert ise Hatay adayı olarak tanıtıldı.