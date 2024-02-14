Meral Akşener grup toplantısı öncesi açıkladı: İşte İyi Parti'nin belli olan adayları
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İyi Parti lideri Akşener, grup toplantısı öncesi belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP'den istifa eden Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İyi Parti'nin adayı oldu. Nusret Cömert ise Hatay adayı olarak tanıtıldı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısı öncesi partisinin yerel seçim adaylarını açıkladı.
CHP’den istifa eden Artvin'in Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İyi Parti'ye geçerek Artvin Belediye Başkan adayı oldu. Elçin'e rozetini Akşener taktı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Nusret Cömert oldu. Akşener, Cömert için "Manevi partilimizdi resmi partilimiz oldu" dedi.
Akşener'in duyurduğu adaylar şöyle:
HATAY
- Hatay: Nusret Cömert
- Dörtyol: Cihan Tufan
- Arsuz: Süleyman Sırrı Bahadırlı
- Reyhanlı: Süleyman Mustafa Ortak
- Kumlu: Ahmet Uçar
- Erzin: Mehmet Ökkeş Koçak
- Antakya: Ferhat Küçükler
- Kırıkhan: Ahmet Kaya
- Belen: Reşit Özuğur
- Payas: Ayvaz Yakar
- İskenderun: Nazmi Ceylan
MUĞLA
- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Metin Ergun
KÜTAHYA
- Domaniç: Şerif Yılmaz
- Simav: İskender Özdağ
- Demirci: Şükrüye Tuğcu
SAKARYA
- Adapazarı: Türker Ergül
- Akyazı: Hakan Baykal
- Arifiye: İrfan Ömür
- Karasu: Hasan Sarıoğlu
- Serdivan: Serbülent Gökhan Beyaz
- Taraklı: Şahin Akı
- Söğütlü: Volkan Deniz
TOKAT
- Turhal ilçesi: Muammer Baloğlu
TRABZON
- Akçaabat: Erol Gedikli
- Beşikdüzü: Serkan Dübüş
- Çarşıbaşı: Hamza Ustabaşı
- Köprübaşı: Fatih Sancak
- Hayrat: Zafer Yazıcı
- Of: Emine Bodur
- Ortahisar: Veysel Kurtoğlu
- Sürmene: Selami Ateş