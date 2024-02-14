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    • Meral Akşener grup toplantısı öncesi açıkladı: İşte İyi Parti'nin belli olan adayları

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Meral Akşener grup toplantısı öncesi açıkladı: İşte İyi Parti&#039;nin belli olan adayları
    İyi Parti, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İyi Parti lideri Akşener, grup toplantısı öncesi belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP'den istifa eden Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İyi Parti'nin adayı oldu. Nusret Cömert ise Hatay adayı olarak tanıtıldı.

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısı öncesi partisinin yerel seçim adaylarını açıkladı.

    CHP’den istifa eden Artvin'in Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İyi Parti'ye geçerek Artvin Belediye Başkan adayı oldu. Elçin'e rozetini Akşener taktı. 

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Nusret Cömert oldu. Akşener, Cömert için "Manevi partilimizdi resmi partilimiz oldu" dedi.

    Meral Akşener grup toplantısı öncesi açıkladı: İşte İyi Parti'nin belli olan adayları

    Akşener'in duyurduğu adaylar şöyle:

    HATAY

    • Hatay: Nusret Cömert
    • Dörtyol: Cihan Tufan
    • Arsuz: Süleyman Sırrı Bahadırlı
    • Reyhanlı: Süleyman Mustafa Ortak
    • Kumlu: Ahmet Uçar
    • Erzin: Mehmet Ökkeş Koçak
    • Antakya: Ferhat Küçükler
    • Kırıkhan: Ahmet Kaya
    • Belen: Reşit Özuğur
    • Payas: Ayvaz Yakar
    • İskenderun: Nazmi Ceylan

    MUĞLA

    • Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Metin Ergun

    KÜTAHYA

    • Domaniç: Şerif Yılmaz
    • Simav: İskender Özdağ
    • Demirci: Şükrüye Tuğcu

    SAKARYA

    • Adapazarı: Türker Ergül
    • Akyazı: Hakan Baykal
    • Arifiye: İrfan Ömür
    • Karasu: Hasan Sarıoğlu
    • Serdivan: Serbülent Gökhan Beyaz
    • Taraklı: Şahin Akı
    • Söğütlü: Volkan Deniz

    TOKAT

    • Turhal ilçesi: Muammer Baloğlu

    TRABZON

    • Akçaabat: Erol Gedikli
    • Beşikdüzü: Serkan Dübüş
    • Çarşıbaşı: Hamza Ustabaşı
    • Köprübaşı: Fatih Sancak
    • Hayrat: Zafer Yazıcı
    • Of: Emine Bodur
    • Ortahisar: Veysel Kurtoğlu
    • Sürmene: Selami Ateş

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İyi PartiYerel Seçim
    Haberler > Politika > Meral Akşener grup toplantısı öncesi açıkladı: İşte İyi Parti'nin belli olan adayları
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