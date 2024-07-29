Hükümetten 4 yıllık yargı reformu stratejisi: Ceza sistemi yeniden yapılandırılıyor

Adalet Bakanlığı önümüzdeki günlerde 4 yıllık yeni yargı reformu stratejisini hayata geçirecek. Düzenlemede mahkeme sayılarının artırılması, hakim, savcı ve personel sayısının çoğaltılması, makul sürede yargılanma hakkının güvencesinin artırılması gibi çok sayıda yapılandırma yer alacak.

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Emrah Özcan- Ankara | Adalet Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde yayımlanması planlanan 2024-2028 Yargı Reformu Strateji Belgesinin detayları belli olmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre belge, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanıyor. Reform kapsamında, kurumsal yapılar, ceza adaleti sistemi, hukuk ve idari yargılama süreçleri yeniden yapılandırılacak ve adalete erişim kolaylaştırılacak. İş yoğunluğuna göre mahkeme sayıları artırılacak, fiziki ve teknik kapasite güçlendirilecek. Yargıda dijitalleşme, yapay zeka ve teknolojik kapasite ile adli yardım sistemi geliştirilecek. Savunma makamı güçlendirilecek. Yargı süreçlerini sadeleştiren yeni adımlar atılacak. Telafi edici adalet anlayışına uygun düzenlemeler getirilecek.

YARGIDA KALİTE ARTIRILACAK

Yargıda kaliteyi artıracak yeni bir dizi adımlar da atılacak. Buna göre, henüz yeni hayata geçirilen hâkim ve savcı yardımcılığı sistemi geliştirilecek. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı uygulaması başlatılacak. Hukuk eğitimini güçlendirmeye yönelik yeni adımlar atılacak. Yargıda meslek içi ve meslek öncesi eğitim ve yargıda ihtisaslaşma geliştirilecek. Bilirkişilik sistemi güçlendirilecek. Duruşmaların daha etkin yürütülmesine yönelik önlemler alınacak.

İSTİNAF MAHKEMELERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Makul sürede yargılanma hakkının güvenceleri artırılacak. Bu kapsamda; hakim, savcı ve personel sayısı çoğaltılacak. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri geliştirilecek. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu güçlendirilecek. Yargıda hedef süre uygulaması geliştirilecek. Hakim ve savcıların atama, denetim ve terfi sisteminde düzenlemeler yapılacak. Adli Tıp Kurumunun bilimsel ve teknik kapasitesi artırılacak. İstinaf mahkemeleri de güçlendirilecek. Bunların yanı sıra, tebligat işlemlerinden kaynaklanan gecikmelere son verilecek.

YÜZDE 70'İ HAYATA GEÇİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Üçüncü Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nde 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin belirlendiğini 2019-2023 yıllarını kapsayan belgenin uygulama oranının bugün itibariyle yüzde 70 olduğunu, İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki hedeflerin ise yüzde 66'sının, hayata geçirildiğini söylemişti. "Neden yüzde yüz değil?" diye sorulabileceğini kaydeden Bakan Tunç, bunların bir kısmının anayasa değişikliği gerektiren, bir kısmının da yasamayı gerektiren hususlar olduğuna dikkat çekmişti.