İstanbul seçimleri nefes nefese! Son dakikacılar sonucu belirleyecek

Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasındaki İstanbul yarışı, son haftaya girilirken de hâlen başa baş şekilde sürüyor. Kararını sandık başında verecek olan ‘son dakikacılar’ sonucun belirlenmesinde etkili olacak.

KARARSIZLAR AK PARTİ’YE YAKIN

AK Parti’ye göre şu anda kararsızların büyük bölümünü 14 Mayıs seçimlerinde veya geçmiş diğer seçimlerde AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı’na oy veren seçmenler oluşturuyor. AK Parti kurmayları hem saha gözlemlerinde hem de kamuoyu yoklamalarındaki çapraz sorularla, kararsızların büyük oranda AK Parti’ye yakın seçmenler olduğunun tespit edildiğini dile getiriyor. Bu nedenle, Murat Kurum’un kararsızlar kitlesinde daha avantajlı olabileceği yorumu yapılıyor.