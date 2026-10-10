İstanbul'da AK Parti'ye 136 yeni katılım! CHP, İYİ Parti ve DEM Parti'den isimler de var

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının düzenlediği Yerel Yönetimler Gündemli İl Danışma Meclisi'nde, aralarında CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Gelecek ve DEVA Partisi gibi farklı siyasi partilerde daha önce görev almış isimlerin de bulunduğu 136 kişi AK Parti'ye katıldı. İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ataşehir ve Eyüpsultan'da yapılacak belediye başkan vekilliği seçimlerine dikkat çekerek iki ilçede de AK Parti'nin kazanmasını hedeflediklerini söyledi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Gündemli İl Danışma Meclisi'nde farklı siyasi partilerden 136 kişi AK Parti'ye katıldı.

İl Başkanlığından paylaşılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, parti idarecileri, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve teşkilat üyeleri programa katıldı.

İstanbulda AK Partiye 136 yeni katılım! CHP, İYİ Parti ve DEM Partiden isimler de var

FARKLI PARTİLERDEN İSİMLER VAR

Programda CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve DEM Parti başta olmak üzere farklı siyasi partilerde daha önce görev almış isimlerin de içlerinde olduğu 136 kişi AK Parti'ye katıldı.

Demir, burada gerçekleştirdiği konuşmada, yerel yönetim anlayışlarının merkezinde insanın olduğunu belirtti.

Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliğin öneminden söz eden Demir, "Milletle bütünleşmek, vatandaşın gündelik hayatına dokunmakla olur. Yılın her günü mahalle aralarında, okul önlerinde, cami avlularında vatandaşla birlikte olabilmektir bizim işimiz." ifadelerini kullandı.

İstanbulda AK Partiye 136 yeni katılım! CHP, İYİ Parti ve DEM Partiden isimler de var

ÖZDEMİR'DEN 1994 VURGUSU

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir ise AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki geçmişine işaret ederek, 1994 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik çalışmalarının AK Parti'nin 2002 senesinde iktidara uzanan yolculuğunda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

İstanbul'da AK Partili belediyelerin hizmetlerine devam ettiğine dikkat çeken Özdemir, "AK Parti belediyeciliği ile diğer belediyecilik anlayışları arasındaki farkın net ve somut olarak görüldüğü bir dönemin içerisindeyiz." dedi.

Göreve geldikleri dönemde İstanbul'da 13 AK Partili belediye olduğunu söyleyen Özdemir, belediye başkanlarının partiye katılımları ve belediye meclislerinde yapılan başkan vekilliği seçimleriyle bu sayının arttığını söyledi.

İstanbulda AK Partiye 136 yeni katılım! CHP, İYİ Parti ve DEM Partiden isimler de var

YENİ KATILAN BAŞKANLARI TEBRİK ETTİ

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'ye başarı dileklerini ileten Özdemir, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ile Adalar Belediye Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz'ı da tebrik etti.

Özdemir, Adalar Belediyesinde göreve başlanmasının sonrasında yaşanan hizmet problemlerini anlattı.

Belediyeye ait 13 araçtan 12'sinin arızalı olduğunu söyleyen Özdemir, AK Partili belediyelerin desteğiyle ilçede temizlik çalışmalarının süratle başlatıldığını kaydetti.

İstanbulda AK Partiye 136 yeni katılım! CHP, İYİ Parti ve DEM Partiden isimler de var

ATAŞEHİR VE EYÜPSULTAN SEÇİMLERİ GÜNDEMDE

Özdemir, Ataşehir ve Eyüpsultan ilçelerinde yapılacak belediye başkan vekilliği seçimlerine girecek adaylarına başarılar dileyerek, "Umuyoruz iki ilçemizde de AK Parti hizmetleri yarından itibaren başlar. Oradaki seçimleri de inşallah hep birlikte takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda, yerel yönetim gündemine ilişkin istişarelerin ardından AK Parti'ye yeni katılan isimler karşılandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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