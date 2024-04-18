'İstifa ediyor' İddiası! Bu defa koltuğu bırakacak isim Karamollaoğlu

Saadet Partisinin lideri Temel Karamollaoğlu, genel başkanlık görevini bırakmaya hazırlandığı iddia edildi.

Mayıs 2023’te yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ardından Altılı Masa’nın ortaklarından CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun, genel başkanlık yarışında Özgür Özel’e kaybetmesiyle başlayan değişim rüzgarı 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri sonrasında İyi Parti’de esti. Yerel seçimlerde umduğunu bulamayan İyi Parti’de eleştirilerin odağı olan Genel Başkan Meral Akşener, 27 Nisan için seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını açıklamış kendisinin de aday olmayacağını belirtmişti.

BİROL AYDIN'IN ADI GEÇİYOR

Siyasetteki değişim rüzgârı bu defa yönünü Saadet Partisine çevirdi. Saadet Partisinin lideri Temel Karamollaoğlu, genel başkanlık görevini bırakmaya hazırlandığı iddia ediliyor. 30 Ekim 2016’da yapılan Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi’nde 891 oyun 871’ini alarak genel başkan seçilen Karamollaoğlu’nun, görevi bırakmak için yapılacak olan kongreyi işaret ettiği belirtildi. Karamollaoğlu’ndan sonra boşalacak olan genel başkanlık koltuğu için Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın’ın adı geçiyor.