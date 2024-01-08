İYİ Parti tarih verdi: İstanbul ve Ankara adayları ne zaman açıklanacak?

8 Ocak 2024 17:52 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 17:54

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için takvim hızlandı, gözler partilerin adaylarına çevrildi. Seçimlere giderken istifa krizlerinin art arda yaşandığı İYİ Parti'de de aday belirleme çalışmaları devam ediyor.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 13-14 Ocak'ta Antalya'da yerel seçim değerlendirme kampı gerçekleştireceklerini bildirdi.



İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

'İSTANBUL'DA GÜZEL BİR REKABET OLACAK'

Cumhur İttifakı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'u göstermesini değerlendirmesi istenen Zorlu, "Pek muhtemel ki İstanbul adayımızı açıkladıktan sonra Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'umuzda da çok güzel bir rekabet olacak. Dolayısıyla bu sorduğunuz sorunun cevabını yakın bir gelecekte açıklayacağımız adayımızın vermesinin çok daha doğru olacağı kanaatindeyim. Çünkü yerel seçimler teknik bir konu ve bu rekabette adayımızın son derece hazırlıklı bir biçimde bu yarışın içinde yer alacağını şimdiden söyleyebilirim" diye konuştu.

İSTANBUL VE ANKARA ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kürşad Zorlu, İstanbul ve Ankara adayının ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Manisa ve Adana büyükşehir adaylarımızı bu hafta açıklamış olacağız. Bugün, Samsun ve Antalya büyükşehir adaylarımızın isminde bir uzlaşı sağladık. Bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İstanbul ve Ankara için de temennimiz ocak ayı tamamlanmadan bu adaylarımızı açıklayabilmek yönünde olacak."