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    İYİ Parti'nin 5 büyükşehirde belediye başkan adayı belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, GİK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 5 büyükşehirde daha belediye başkan adaylarını duyurdu. Açıklanan adaylar arasında sürpriz isimler yer aldı. İşte detaylar...

    İYİ Parti&#039;nin 5 büyükşehirde belediye başkan adayı belli oldu
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İttifaksız olarak yerel seçime girecek İYİ Parti'de belediye başkan adayları yavaş yavaş açıklanıyor. Bu kapsamda İYİ Parti'nin Adana, Antalya, Manisa, Kayseri ve Samsun büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu.

    TÜRKEŞ'İN KIZI ADAY GÖSTERİLDİ

    Buna göre; Adana'da Ayyüce Türkeş, Antalya'da Nesrin Ünal, Manisa'da Gürhan Özcan, Kayseri'de Kazım Yücel ve Samsun'da İmren Nilay Tüfekçi aday gösterildi.

    İYİ Parti daha önce de 5 büyükşehir adayını açıklamıştı. Böylece toplamda 10 büyükşehir adayı netlik kazanmış oldu. 

    Ayrıntılar geliyor...

    Son DakikaIyi PartiYerel SeçimBelediye Başkanı Adayı
    Haberler > Politika > İYİ Parti'nin 5 büyükşehirde belediye başkan adayı belli oldu
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