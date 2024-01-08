İYİ Parti'nin 5 büyükşehirde belediye başkan adayı belli oldu

8 Ocak 2024 15:04 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 15:43

İttifaksız olarak yerel seçime girecek İYİ Parti'de belediye başkan adayları yavaş yavaş açıklanıyor. Bu kapsamda İYİ Parti'nin Adana, Antalya, Manisa, Kayseri ve Samsun büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu.

TÜRKEŞ'İN KIZI ADAY GÖSTERİLDİ

Buna göre; Adana'da Ayyüce Türkeş, Antalya'da Nesrin Ünal, Manisa'da Gürhan Özcan, Kayseri'de Kazım Yücel ve Samsun'da İmren Nilay Tüfekçi aday gösterildi.

İYİ Parti daha önce de 5 büyükşehir adayını açıklamıştı. Böylece toplamda 10 büyükşehir adayı netlik kazanmış oldu.

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