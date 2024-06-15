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Haberler > Politika > İyi Parti’de bir istifa daha geldi! Bayram sonrası 'Tufan' bekleniyor

İyi Parti’de bir istifa daha geldi! Bayram sonrası 'Tufan' bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İyi Parti’de bir istifa daha geldi! Bayram sonrası &#039;Tufan&#039; bekleniyor

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seçimlerden ağır yenilgi ile çıkılması ve Meral Akşener’in genel başkanlığı bırakmasının ardından İyi Parti’de başlayan tartışmalar büyürken arka arkaya gelen istifalara bir yenisi daha eklendi.

HABER MERKEZİ / ANKARA - İyi Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İyi Parti’de bir istifa daha geldi! Bayram sonrası 'Tufan' bekleniyor - 1. Resim

Fotoğraftaki Seyithan İzsiz

1 YILDA 9 VEKİL İSTİFA ETTİ

İyi Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı 35’e düştü. Böylece 14 Mayıs seçimlerinde TBMM’ye 44 milletvekili ile gelen İyi Parti’den bir yıl içinde 9 milletvekili istifa etmiş oldu. İl örgütlerinden Akşener’in fotoğraflarının indirilmesini istediği için kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz’un da ihraç sürecini beklemeden İyi Parti’den istifa edeceği belirtiliyor.

İyi Parti’de bir istifa daha geldi! Bayram sonrası 'Tufan' bekleniyor - 2. Resim

GÖZLER BAYRAM SONRASINA ÇEVİRİLDİ

Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme nedeniyle sert eleştirilerde bulunan Koray Aydın ve ekibinin de İyi Parti’den istifa etmek dâhil olmak üzere, kendilerine yeni bir yol çizmeye hazırlandıkları ifade ediliyor. Aydın’ın, bayramdan sonra yakın çalışma arkadaşlarıyla istişare ederek bir karar vereceği belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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