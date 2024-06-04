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İyi Parti'den istifa eden Aykut Kaya CHP saflarında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İyi Parti&#039;den istifa eden Aykut Kaya CHP saflarında

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti'den istifa eden Aykut Kaya CHP'ye katıldı. CHP lideri Özel, grup toplantısında Kaya'ya rozetini taktı. Bir ay önce de İyi Parti’den istifa eden, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu CHP’ye katılmıştı. 

Geçtiğimiz hafta İyi Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Aykut Kaya, siyasete CHP ile devam etmeye karar verdi. 

Kaya’ya, rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Kaya'nın ardından kürsüye kızı Azra ve oğlu Kutay Kaya da çıktı. 

Özel, Kaya'yı kürsüye şu ifadelerle kürsüye çağırdı ve rozetini taktı:

Antalya vekilimiz Aykut Kaya kızı ve oğluyla birlikte geliyor. Aykut bey dedi ki 'Baba ocağına dönmemi en çok Azra ile Kutay istedi. Kutay'ın rozetini 18 yaşında gelince vereceğiz" 

İyi Parti'den istifa eden Aykut Kaya CHP saflarında - 1. Resim

Kaya İyi Parti'den istifa gerekçesinde şunları söylemişti:

İyi Parti'de milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İyi Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım.

Bir ay önce de İYİ Parti’den istifa eden, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu CHP’ye katılmıştı. 

 

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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