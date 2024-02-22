Karamollaoğlu yenilginin faturasını Akşener'e kesti: 3 Mart'ta masadan kalkmasaydı...

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldıkları yenilginin faturasını İYİ Parti lideri Akşener'e kesti. Karamollaoğlu, "3 Mart'ta masadan kalkmasaydı... Kılıçdaroğlu büyük ihtimalle kazanırdı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ağır yenilgi alan Millet İttifakı seçimlerin ardından dağıldı. Milletvekili seçimlerinin en kârlı partilerinden Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, yenilginin faturasını İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kesti. 3 Mart'ta Akşener'in masadan kalktığını hatırlatan Karamollaoğlu, "Yoksa Kılıçdaroğlu kazanırdı" dedi.

KRT TV canlı yayınında konuşan Karamollaoğlu, 3 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayı açıklandığı sırada Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılmasının, seçim sonuçları üzerinde belirleyici bir etkilediğini söyledi.

Karamollaoğlu, "O kargaşa olmasaydı, Kılıçdaroğlu büyük ihtimalle kazanırdı" dedi.

3 MART'TA NE OLDU?

Altılı Masa aday belirlemek için bir araya geldiği 3 Mart'ta masaya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı gelmişti. İYİ Parti lideri Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu veya ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması gerektiğini belirterek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıştı. Masadan kalkan Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu isminin kendilerine dayatıldığını söyledi.

Akşener, "Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı. Buna boyun eğmeyiz" dedi. Akşener aynı zamanda İmamoğlu ve Yavaş'a "Millet sizi göreve çağırıyor" diyerek çağrı yapmıştı.

Akşener, daha sonra İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağının belirtilmesinin ardından yeniden masaya geri dönmüştü.