Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis istemi

Amasya'da 2014 yılında düzenlenen mitingde eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Bilal Erdoğan'a yönelik ifadeleri dava konusu oldu. 'Hakaret' suçlamasıyla hakkında dava açılan Kılıçdaroğlu'nun 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2014 yılında Amasya'da düzenlenen mitingde, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 'hakaret' suçlamasıyla dava açıldı. Davada Kılıçdaroğlu'nun 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

AVUKATI YAZILI SAVUNMA YAPTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Bilal Erdoğan'ın, avukatı Ahmet Özel aracılığıyla Başsavcılığa başvurarak, Kılıçdaroğlu'nun Amasya'nın Taşova ilçesinde 18 Ocak 2014'te düzenlenen mitingdeki konuşmasında kendisine yönelik "hakaret" suçunu işlediğini belirterek, son seçimle milletvekili dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi olduklarını belirttiği aktarıldı.

İddianamede, konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosuna müzekkere çıkarıldığı, buna istinaden sanığın avukatı Celal Çelik tarafından yazılı savunma yapıldığı ifade edildi.

İsnat edilen suçun uzlaşmaya tabi suçlar arasında bulunması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği bildirilen iddianamede, tarafların uzlaşmadığı kaydedildi.

İddianamede, bu kapsamda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.