Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin ardından sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıklar saat 17.00 itibarıyla yurt genelinde kapanırken oy sayma işlemi sürüyor.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy sayımı devam ederken yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Kılıçdaroğlu, "Bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız" dedi.

"EKİLEN TOHUMLAR FİDE OLDU, FİDELER ÇINAR OLACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak... Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değeceğiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız."

SEÇİM SONRASINI BEKLEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Kılıçdaroğlu’nun, rüşvet pazarlıklarıyla kaptırdığı koltuğu yeniden ele geçirmek için seçimin ardından konuşmaya başlayacağı, deliller hazırladığı ve kurultayın iptali için peş peşe davalar açacağı iddia edilmişti.