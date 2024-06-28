Kızılcahamam’da 2028’in yol haritası çizilecek! AK Parti̇, 541 belediye başkanı ile kampa giriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşecek olan üç günlük kampta, 31 Mart yerel seçimlerindeki oy kaybının sebepleri değerlendirilecek, yeni yol haritası belirlenecek. Kampta, belediye başkanları sıkıntılarını bizzat Erdoğan’a iletme fırsatı bulacak.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - AK Parti, Kızılcahamam’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla 541 belediye başkanı ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirecek. 30 Haziran Pazar günü başlayıp üç ün sürecek olan kampa 12’si büyükşehir, 12’si il, 347’si ilçe, 170’i belde olmak üzere toplam 541 belediye başkanının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bakanlar, bakan yardımcıları, MYK üyeleri, belediye meclisi üyeleri ile genel yerel yönetimler teşkilatı katılacak. Toplantıya yaklaşık 750 parti üyesinin katılımı bekleniyor.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

31 Mart yerel seçimlerindeki oy kaybının sebeplerinin değerlendireceği toplantılarda, 2028’in yol haritası çizilecek. Kampta, belediye başkanları, bütçe sorunu, borçların fazlalığı, personel maaşlarını ödemedeki güçlükler ve bürokratik engeller gibi sıkıntılarını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletme fırsatı bulacak. Toplantıda sekiz bakan sunum yapacak. Kampın ilk gününde genel başkan vekilleri belediye başkanları ile tecrübe paylaşımı ve sohbet programında bir araya gelecek. Ardından genel merkez yönetimi bölgelerindeki belediye başkanlarıyla koordinasyon toplantıları gerçekleştirecek.

ERDOĞAN, BAŞKANLARA HİTAP EDECEK

İkinci günde, bazı genel başkan yardımcıları ile bazı bakanlar sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına açık bir şekilde belediye başkanlarına hitap edecek. Erdoğan’ın konuşmasında Cumhur İttifakı’nın devamının yanı sıra toplumda ve tabanda beklenen değişim hamlesi ile ilgili güçlü mesajlar vermesi bekleniyor. Kampın üçüncü gününde ise Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in moderatörlüğünde, Teşkilat İşleri Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla genel değerlendirme paneli gerçekleştirilecek. Daha sonra bakan yardımcılarının katılımıyla istişare ve müzakere toplantıları yapılarak kamp tamamlanacak.