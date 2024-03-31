Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > Kolları olmayan seçmen ağzıyla zarfı sandığa attı

Kolları olmayan seçmen ağzıyla zarfı sandığa attı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'da sandık başına geçen kolları olmayan Bülent Bodur isimli vatandaş, eşinin yardımıyla oyunu kullanırken zarfı ağzıyla sandığa attı. 

Antalya'da sandık başına geçen 2 milyona yakın seçmen 6 bini aşkın sandıkta oyunu kullandı. Serik ilçesinde de ise elektrik çarpması sonucu iki kolunu kaybeden 45 yaşındaki Bülent Bodur, Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'ne oyunu kullandı.

Eşinin yardımıyla oyunu kullanan Bodur, oy zarfını ağzıyla sandığa attı.

Belediyede görev yaptığını belirten Bodur, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
İL İL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti'den CHP'yi önde gösteren anketçilere tepki: Hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yok - Politika'Hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yok'Seçim devam ederken Erdoğan'dan diplomatik temas: Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü - PolitikaSeçim devam ederken Erdoğan'dan diplomatik temasFatih Erbakan'dan oylara sahip çıkma çağrısı - PolitikaFatih Erbakan'dan oylara sahip çıkma çağrısıRTÜK'ten seçim yasağı açıklaması: Verilerin 21.00'den önce verilmesi yasak - PolitikaRTÜK'ten seçim yasağı açıklamasıDüşük seçmenli sandıkta vatandaşlar muhtar için oy kullanamadı - PolitikaBu sandıkta seçmenler 4 pusula yerine tek pusulayla oy attıSandıklar kapandı Özel paylaşım yaptı: Tüm tercihler, başımızın tacıdır - PolitikaSandıklar kapandı Özel paylaşım yaptı'Toplu oy kullanılıyor' iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama - Politika'Toplu oy kullanılıyor' iddialarına yalanlamaKurum ve İmamoğlu'ndan sandıkların kapanmasına saatler kala çağrı - PolitikaKurum ve İmamoğlu'ndan 'sandık' çağrısıDünyanın Mars'ından zafer ilanı geldi: Rakipsiz muhtardan erken galibiyet - PolitikaRakipsiz muhtardan erken galibiyetAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim açıklaması: Türkiye'de kaybeden kimse yok - Politika'Türkiye'de kaybeden kimse yok'
Sonraki Haber Yükleniyor...