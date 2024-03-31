Kolları olmayan seçmen ağzıyla zarfı sandığa attı

Antalya'da sandık başına geçen kolları olmayan Bülent Bodur isimli vatandaş, eşinin yardımıyla oyunu kullanırken zarfı ağzıyla sandığa attı.

Antalya'da sandık başına geçen 2 milyona yakın seçmen 6 bini aşkın sandıkta oyunu kullandı. Serik ilçesinde de ise elektrik çarpması sonucu iki kolunu kaybeden 45 yaşındaki Bülent Bodur, Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'ne oyunu kullandı.

Eşinin yardımıyla oyunu kullanan Bodur, oy zarfını ağzıyla sandığa attı.

Belediyede görev yaptığını belirten Bodur, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.