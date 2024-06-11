Kremlin duyurdu: Putin, Hakan Fidan ile görüşecek

Kremlin, "Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek" diye duyurdu. Görüşme bugün saat 18.00'de gerçekleşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenecek BRICS+ oturumuna katılmak üzere Rusya'daki temaslarını devam ederken Kremlin'den açıklama geldi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini duyurdu. Açıklamayı Kremlin Sözcüsü Peskov yaptı.

Ankara da görüşmeyi onayladı. Görüşme saat 18.00'de gerçekleşecek.

EN SON LAVROV İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Fidan, Rusya cephesinden en son mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmüş ve ikili ve bölgesel ilişkiler, Gazze'deki son durumu değerlendirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de Orta Doğu ve Güney Kafkasya’daki durum da dahil olmak üzere, uluslararası gündemin ana konularına değinilen görüşmede Lavrov, Fidan’a Rusya'nın BRICS'teki öncelikleri hakkında bilgi vermişti.

Görüşmede, Ukrayna meselesi etrafından çıkan duruma ilişkin Rusya’nın temel değerlendirilmeleri aktarılmıştı.

Bakanların ikili siyasi diyalog, ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliği ile ilgili güncel konuları ele aldığı görüşmede, Rus tarafı, mevcut sorunların çözülmesi, bağların daha da genişletilmesi ve yararlı etkileşim alanlarının bulunması amacıyla işbirliğinin sürdürülmesi ihtiyacı olduğunu ifade etmişti.

PUTİN'İN GERÇEKLEŞEMEYEN TÜRKİYE ZİYARETİ

Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu yılın başından beri Türkiye'yi ziyaret edeceği iddiaları gündemi belirliyordu. İlk olarak Putin'in Türkiye ziyaretinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin 12 Şubat'ta yapılacağı deklare edilmişti. Bu deklarasyonun ardından erteleme haberleri gelmişti.

Son güncelleme ise 15-17 Mart'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimine kadar ziyaretin gerçekleştirilemeyeceği yönünde olmuştu. Fakat bu açıklamadan sonra da Putin'in Türkiye ziyareti gerçekleşmedi.

Erdoğan ile Putin arasındaki en temas ise 23 Mart'ta bir telefon görüşmesiyle olmuştu. Telefon görüşmesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyurulmuştu. Görüşmede Erdoğan'ın Putin'e, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini ilettiği aktarılmıştı.

Erdoğan, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etmişti.