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    • Haberler > Politika > Tuncelili muhtar, "Biz kurtulduk, inşallah Kadıköy de bundan kurtulur" deyip ücretsiz çorba dağıttı

    Tuncelili muhtar, "Biz kurtulduk, inşallah Kadıköy de bundan kurtulur" deyip ücretsiz çorba dağıttı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul, Seçim, Kadıköy, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Komünist Başkan olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu için Tunceli'de bir köy muhtarı, nohut çorbası dağıttı. '10 sene bu memlekete ne yaptı?' diyerek Maçoğlu'nu eleştiren muhtar 'Biz kurtulduk, inşallah Kadıköy yanlış bir seçim yapmaz' dedi. 

    Daha önce Tunceli ve ilçesi Ovacık'ın belediye başkanlığını yapan 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu, tartışmalar eşliğinde Kadıköy adayı olduğunu duyurmuştu. Maçoğlu dün katıldığı bir canlı yayında "Şu anda bizimle CHP’nin oy potansiyeli yüzde 30’un üstünde CHP ile aramızda 1-2 puan fark var. Büyük sürprize hazır olun" ifadelerini kullanmıştı. 

    Maçoğlu'nun adayları iddialar ve tartışmalarla devam ederken Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Kırkmeşe köyü muhtarı Ali Hıdır Eren, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun kentten tekrar aday olmaması nedeniyle nohut çorbası yaparak vatandaşlara dağıttı.

    '10 YILDA BİR KAZIK ÇAKMADI'

    Tunceli-Erzincan sınırında bulunan Mutu’da, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’ndan kurtuldukları için çorba yaptığını belirten muhtar Ali Hıdır Eren, "Bu çorbamızı yarım saatten beri dağıtıyoruz. Vatandaşlar bu çorbadan faydalandı. Neden bu çorbayı, lokmayı yaptık? Kooperatif Başkanı Maçoğlu’ndan kurtulduğumuz için bu çorbayı yaptık. Şimdi bu Kooperatif Başkanı'na soruyorum, on sene bu memlekete ne yaptı?

    Belediyenin 300 milyon lira borcu var. Belediye binası 10 parçaya bölünmüş, dağılmış. Tunceli’yi ciddi bir deprem bekliyor. Bu adam keyfi İstanbul Kadıköy’de Belediye Başkan adayı olmuş. Senin Tunceli’de yüzde 5 oyun kalmadı. Sen Tunceli Belediye Meclis Üyesi bile olamazsın. Biz de seçimde orada olacağız. İnşallah orada seninle bir televizyon programında bir saat oturalım. Tunceli’ye ne yaptın, verdiğin burslar, gelen paralar nerede? 10 yılda Ovacık’a, Tunceli’ye bir tane kazık çakmamışsın. Allah kabul etsin. İnşallah duamız kabul olur, Kadıköy de bundan kurtulur" dedi.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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