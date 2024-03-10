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Mansur Yavaş tarih verdi: Bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mansur Yavaş tarih verdi: Bütün yaşananları 1 Nisan&#039;dan sonra açıklayacağım
Ankara, Mansur Yavaş, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABB Başkanı Yavaş, 14-28 Mayıs seçimlerindeki cumhurbaşkanlığı yardımcılığı süreciyle ilgili "Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor" dedi. Yavaş, yaşananları 1 Nisan’dan sonra açıklayacağını söyledi.

Yerel seçime 21 gün kala Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş, 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde yaşanana cumhurbaşkanı yardımcılığı tartışmalarına ilişkin "Ben bütün yaşananları 1 Nisan’dan sonra açıklayacağım. Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor. Bizim gündemimiz şu anda yerel seçimler. Yerel seçimlerin dışına çıkmak ya da çıkılmasında payım olsun istemiyorum. Susmayı tercih ediyorum. Ama inşallah nisan ayında, seçildikten sonra açıklama yapmamız gerekirse bunları da kamuoyuna anlatacağım" dedi.

SON BAŞKANLIK DÖNEMİ Mİ?

"Bu benim son başkanlık dönemim olacak” şeklindeki açıklaması hakkında ise Yavaş, “Bunu söyleme ihtiyacını şu nedenle hissettim, Belediye meclisinde bu sefer çoğunluğumuzun sağlanması için hem de bize dirsek gösteren, elimizi tutmayan ilçe belediye başkanları da seçildikleri takdirde aynı tutumu sergileyecekleri için, bize yakın belediye başkanları seçip doya doya hizmet etmek istiyoruz. Yine aynı engellemelerle karşılaşmamak için onlara bir şey sunuyorum, bu benim son dönemim. Fırsat bilin diyorum. İnşallah bu da gerçekleşecek gibi" açıklaması yaptı.

Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini 'korkaklıkla' suçlamasına ilişkin ise "Onları nisandan sonra konuşacağız" dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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