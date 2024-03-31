Muharrem İnce oyunu kullandı: 'Bugün düğün günü'

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 31 Mart 2024 13:13 - Güncelleme: 31 Mart 2024 13:40 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Anadolu Ajansı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Ankara'da oyunu kullandı. Kendisini bekleyen gazetecilere kısa bir açıklama yapan İnce, "Seçim demokrasilerin düğünüdür. Bugün düğün günü. Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun. Fakat bu düğün meşru ama adil değil" dedi.