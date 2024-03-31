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Haberler > Politika > Muharrem İnce oyunu kullandı: 'Bugün düğün günü'

Muharrem İnce oyunu kullandı: 'Bugün düğün günü'

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Muharrem İnce oyunu kullandı: &#039;Bugün düğün günü&#039;

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Ankara'da oyunu kullandı. Kendisini bekleyen gazetecilere kısa bir açıklama yapan İnce, "Seçim demokrasilerin düğünüdür. Bugün düğün günü. Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun. Fakat bu düğün meşru ama adil değil" dedi.

Türkiye bugün yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başında. Siyasi parti liderleri de tek tek oylarını kullanıyor. 

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de eşi Ülkü İnce ile birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere Çankaya Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi'ne geldi. Vatandaşlarla oy vermek için sırada bekleyen İnce, oyunu 4683 no'lu sandıkta kullandı.

'BUGÜN DÜĞÜN GÜNÜ'

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçim demokrasilerin düğünüdür. Bugün düğün günü. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Fakat bu düğün meşru ama adil değil" ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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