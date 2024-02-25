Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Siyasi hırsları uğruna, İstanbul’u pazarlık konusu haline getirdi

Yerel seçimlere sayılı günler kala seçmenin gönlüne girmek için çalışmalara hız veren AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, Ordululara hitap etti. Kurum, rakibi İmamoğlu'nu hedef aldığı konuşmasında "Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu; siyasi hırsları uğruna İstanbul’u pazarlıkların konusu haline getirdi" dedi.

Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru ilerlerken partilerin başkan adayları da seçmenin gönlüne girmek için miting çalışmalarına hız verdi.

AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum da bugün Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde Ordulular ile bir araya geldi.

Kurum'un hefedinde rakibi Ekrem İmamoğlu vardı.

"KANDİL UZLAŞISININ ADAYI"

İstanbul’un kirli bir pazarlık masasına yatırıldığını söyleyen Kurum, “Kandil Uzlaşısının adayı İmamoğlu; siyasi hırsları uğruna, İstanbul’u pazarlıkların konusu haline getirdi.” dedi.

"PANKARTLARA 175 MİLYON HARCAMIŞ KİŞİSİN"

İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin İstanbul’un kaynaklarını reklam ve algı için israf ettiğini ifade eden Kurum, “Bunlar şimdi her yere afişler, pankartlar asıyorlar ya. O pankartlara da ‘israfı bitirdik hizmeti getirdik’ diye yazıyorlar. Sen israfı bitirdik diye astığın pankartların reklam bütçesine bile 175 milyon lira harcamış kişisin.” diye konuştu.

"BUNLARIN GÜNDEMİNDE İSTANBUL YOK"

Ekrem İmamoğlu’nun ‘törene davet edildim, edilmedim’ tartışması mağduriyet üretmeye çalıştığını belirten Kurum, “Bunların gündeminde yine İstanbul yok, gündeminde yine İstanbullular yok. Varsa yoksa kendisi. Bunlar kendilerine yeni bir mağduriyet üretiyorlar ama bu millet buna kanmaz. Buradan sana ekmek çıkmaz.” ifadelerini kullandı.

"SIRTINI KANDİL'E DAYAYANLARIN DÖNEMİ BİTİYOR"

1 Nisan’dan itibaren Eyüpsultan’da tüm mülkiyet problemlerinin bitirileceğini, 31 Mart’ta İstanbul’da ‘Gerçek Belediyeciliğin’ perdesinin açılacağını sözlerine ekleyen Kurum, “Ekrem İmamoğlu’nun yazıp oynadığı bu filmin son perdesi artık kapanıyor. AK Parti belediyeciliğinin perdesi açılıyor. Sırtını Kandil’e dayayanların değil, sırtını millete yaslayanların dönemi başlıyor.” dedi.