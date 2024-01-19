Murat Kurum'dan İstanbul'a ulaşımda yüzde 40 indirim vaadi

19 Ocak 2024 10:31 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 10:34

Yerel seçime sayılı haftalar kala siyaset arenası oldukça hareketli günler geçiriyor. Aday belirleme ve tanıtım için yoğun bir tempo ile çalışan partiler, sahadaki çalışmalarına da hız verdi.

Bu kapsamda 7 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı olarak ilan edilen Murat Kurum, seçim hazırlıkları kapsamında gençlerle bir araya geldi.

"YÜZDE 40'LIK İNDİRİMİ KARARINI 1 NİSAN'DA UYGULACAĞIZ"

Beyoğlu Gençlik Merkezi’nde gençlerin düzenlediği etkinliğe katılan Kurum, bir genç tarafından sorulan mevcut İBB yönetiminin mecliste alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı yüzde 40 indirim konusuyla ilgili soruya cevap verdi.

Kurum, "Bizde verilen söz namustur. O yüzden biz ağzımızdan ne çıkıyorsa o sözü tutmak için gayret göstereceğiz ve toplu ulaşımda alınan yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız’’ ifadelerini kullandı.

GENÇLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Etkinliğe katılan bir genç kızın daveti üzerine Kurum, form doldurup Yeşilay’a üye oldu. Murat Kurum, gençlerin çaldığı enstrüman eşliğinde Yemen ve Çanakkale türküsüne eşlik etti. Ardından şehitleri yad eden Kurum, gençlerle beraber ‘Fatiha’ suresini okudu. İstiklal Caddesi’ndeki Narmanlı Han’ı da ziyaret eden Kurum, han içerisinde bulunan kafelerde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

BASIN ÇALIŞANLARINA MARMARAY SÖZÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada seçilmesi halinde gazetecilerin diğer toplu ulaşımlar gibi Marmaray'ı da ücretsiz kullanabilmeleri yönünde düzenleneme yapacaklarının sözünü vermişti. Murat Kurum, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşürüm. Şimdiden buna size sözünü veriyorum. Gazetecilerimiz ulaşımı ücretsiz olarak kullanacak." ifadelerini kullanmıştı.