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    Murat Kurum'dan İstanbul'a ulaşımda yüzde 40 indirim vaadi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul'daki yoğun seçim programına Beyoğlu'nda gençlerle bir araya gelerek devam eden AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum, megakentteki ulaşımla ilgili dikkat çeken bir vaatte bulundu. Kurum, “Yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız” dedi.

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    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yerel seçime sayılı haftalar kala siyaset arenası oldukça hareketli günler geçiriyor. Aday belirleme ve tanıtım için yoğun bir tempo ile çalışan partiler, sahadaki çalışmalarına da hız verdi. 

    Bu kapsamda 7 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı olarak ilan edilen Murat Kurum, seçim hazırlıkları kapsamında gençlerle bir araya geldi.

    "YÜZDE 40'LIK İNDİRİMİ KARARINI 1 NİSAN'DA UYGULACAĞIZ"

    Beyoğlu Gençlik Merkezi’nde gençlerin düzenlediği etkinliğe katılan Kurum, bir genç tarafından sorulan mevcut İBB yönetiminin mecliste alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı yüzde 40 indirim konusuyla ilgili soruya cevap verdi.

    Kurum, "Bizde verilen söz namustur. O yüzden biz ağzımızdan ne çıkıyorsa o sözü tutmak için gayret göstereceğiz ve toplu ulaşımda alınan yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız’’ ifadelerini kullandı.

    Murat Kurum'dan İstanbul'a ulaşımda yüzde 40 indirim vaadi

    GENÇLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

    Etkinliğe katılan bir genç kızın daveti üzerine Kurum, form doldurup Yeşilay’a üye oldu. Murat Kurum, gençlerin çaldığı enstrüman eşliğinde Yemen ve Çanakkale türküsüne eşlik etti. Ardından şehitleri yad eden Kurum, gençlerle beraber ‘Fatiha’ suresini okudu. İstiklal Caddesi’ndeki Narmanlı Han’ı da ziyaret eden Kurum, han içerisinde bulunan kafelerde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Murat Kurum'dan İstanbul'a ulaşımda yüzde 40 indirim vaadi

    BASIN ÇALIŞANLARINA MARMARAY SÖZÜ

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada seçilmesi halinde gazetecilerin diğer toplu ulaşımlar gibi Marmaray'ı da ücretsiz kullanabilmeleri yönünde düzenleneme yapacaklarının sözünü vermişti. Murat Kurum, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşürüm. Şimdiden buna size sözünü veriyorum. Gazetecilerimiz ulaşımı ücretsiz olarak kullanacak." ifadelerini kullanmıştı.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Murat KurumAk PartiUlaşımİndirim
    Haberler > Politika > Murat Kurum'dan İstanbul'a ulaşımda yüzde 40 indirim vaadi
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