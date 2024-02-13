ORC Araştırma'dan İstanbul anketi: Murat Kurum, İmamoğlu'nu az farkla geçti

Sonucu merakla beklenen İstanbul seçimlerine dair ORC Araştırma, anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, az farkla İBB Başkanı İmamoğlu'nun önüne geçti.

Türkiye 46 gün sonra yerel seçimler için sandık başında olacak. Seçimlerin en merak edilen sonucu ise CHP'nin mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasındaki yarış.

SONAR Araştırma'nın İmamoğlu ile Kurum'un başa baş olduğunu paylaştığı anketin ardından bir anket de ORC Araştırma'dan geldi. ORC Araştırma, 10-12 Şubat tarihlerinde İstanbul'da yerel seçim anketi yaptı. 3 bin 920 seçmene, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu.

Anket sonuçlarına göre, Murat Kurum yüzde 37,7 ile yüzde 36.5 oy oranına sahip İmamoğlu'nun önünde.

İmamoğlu ve Kurum'dan sonra üçüncü sıraya yerleşen aday ise yüzde 6.8 ile DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş oldu.

Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 3.7 olarak anketlere yansırken 'kararsız' seçmenin oranı yüzde 7.1; 'diğer' oy oranı ise yüzde 1.7 olarak ölçüldü.