Seçim güvenliğinde problem yok! Hazırlıklar tamamlandı 'sandık' emin ellerde

AK Parti, özel olarak eğittiği 2 milyon görevli ile sandık nöbeti tutacak. Birkaç defa test edilen SAS sistemi ile en hızlı sonuçlar alınacak. Sandıklarda 600 bin de kamu görevlisi bulunacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - AK Parti, yarın yapılacak mahalli idareler genel seçimleri için hazırlıklarını tamamladı. Sandık bölgelerinde AK Parti’nin 2 milyon görevlisi nöbette olacak. Bunun 1 milyonu sandıklarda müşahit, kat sorumlusu ve okul görevlisi olarak bulunacak. 1 milyon kişi ise müşahitlere ve görevlilere lojistik destek sağlayacak.

Yaklaşık 2 milyon görevli birkaç defa eğitimden geçirildi. Nasıl itiraz edecekleri, nelere dikkat etmeleri gerektiği, seçim hukuku gibi konularda sık sık bilgilendirildiler. Son olarak 81 şehirdeki seçim işleri başkanları ile toplantı yapılarak, seçim günü hazırlıkları masaya yatırıldı.

SİSTEM KONTROL EDİLDİ

AK Parti’nin Sonuç Alım Sistemi de (SAS) birkaç defa test edildi. Çağrı merkezi hatları, enerji nakil hatları, internet bağlantılarının kontrolü yapıldı. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz “En erken sonucu biz alacağız. Sandık başındaki görevli arkadaşlarımız, oylar sayılır sayılmaz veriyi sisteme girecek. Tutanağı beklemeyecek. Bu sebeple erken saatlerde biz sonucu görmüş olacağız. Ayrıca genel merkez binasının dışına da dev ekranlar kurulacak ve sonuçlar buradan takip edilebilecek” dedi.

AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel ise, seçim güvenliği konusunda hiçbir problem olmadığını belirterek “Her şey siyasi partilerin gözü önünde cereyan edecek. Her parti ıslak imzalı sandık sonuç tutanağını alma hakkına sahip. AK Parti olarak sahada neyi nasıl yapacağını bilen bir ekibimiz var. Sandıklara sahip çıkacağız” diye konuştu. Özel, sandıklarda 600 bin civarında da kamu görevlisinin bulunacağını söyledi.

İFTAR ARASI OLMAYACAK

Öte yandan; bazı ilçe seçim kurulları tarafından, sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak sadece su ile orucun açılması durumunda “sağlıklı oy sayımının yapılamayacağı” başvurusu yapıldı. YSK bu başvurular konusunda, ‘oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiği’ hükmü sebebiyle iftar için ara verilmeyeceği kararını aldı. YSK Başkanı Ahmet Yener de “Şu an il ve ilçe seçim kurullarıyla birlikte ülke çapında seçimlerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için her türlü tedbir alınmıştır” mesajını verdi.