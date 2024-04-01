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Haberler > Politika > Seçim yarışını sadece bir oy farkla kazandı! CHP itiraz edecek

Seçim yarışını sadece bir oy farkla kazandı! CHP itiraz edecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Seçim yarışını sadece bir oy farkla kazandı! CHP itiraz edecek

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta’nın Aksu ilçesinde AK Parti adayı Veli Kahraman, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi 1 oy farkla kazandı. CHP'nin İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağı öğrenildi.

31 Mart yerel seçimlerinde birçok il ve ilçede başa baş mücadele yaşandı. Kıran kırana geçen seçim yarışında kazanan isimler büyük sevinç yaşadı.

O ilçelerden birisi de Isparta'nın Aksu ilçesi oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre; mevcut belediye başkanı AK Partili Veli Kahraman, en yakın rakibi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Mehmet Çetin'e karşı 1 oy farkla kazandı.

CHP İTİRAZ EDECEK

1.206 oydan 516'sını alan Veli Kahraman yüzde 42,82 oy oranı ile yeniden Aksu Belediye Başkanı olurken, Mehmet Çetin ise 515 oy alarak yüzde 42,74’te kaldı.

CHP'nin İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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