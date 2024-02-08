SONAR'dan 'Başak Demirtaş'lı seçim anketi: Oy oranı yüzde 6.5

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Şubat 2024 14:31 - Güncelleme: 8 Şubat 2024 14:44 - Güncelleme:

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Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yerel seçim yarışında gözler İstanbul'da. CHP'nin adayı İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Kurum arasında geçmesi beklenen seçimlerde DEM Parti'nin adayı da halen merak konusu. Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinden hemen önce yapılan ankette Demirtaş'ın oyunun 6.5 olduğu görüldü.