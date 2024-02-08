SONAR'dan 'Başak Demirtaş'lı seçim anketi: Oy oranı yüzde 6.5
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yerel seçim yarışında gözler İstanbul'da. CHP'nin adayı İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Kurum arasında geçmesi beklenen seçimlerde DEM Parti'nin adayı da halen merak konusu. Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinden hemen önce yapılan ankette Demirtaş'ın oyunun 6.5 olduğu görüldü.
Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin son anketinin sonuçları paylaşıldı.
Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in aktardığına göre, ankette katılımcılara "Önümüzdeki Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
Kararsızların orantısal olarak dağıtıldığı ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 41.1 puan ile ilk sırada yer aldı.
Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum 40.6 ile İmamoğlu'nun ardından ikinci sırada yer aldı.
Başak Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklamasından önce yapılan ankette, DEM Parti adayı olarak Demirtaş gösterildi. Başak Demirtaş'ın oyu 6.5 puan olarak görüldü.
İyi Parti'nin adayı Buğra Kavuncu'nun oyu 4.3 puan olurken, Yeniden Refah Partisi adayının oyu 2.1 puan oldu.