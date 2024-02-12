TİP'in Gökhan Zan kararı partiyi karıştırdı... İstifalar başladı

CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a yönelik tartışmalar sürerken, Savaş'a yönelik en ağır eleştiriler 6 Şubat depremlerinin yıl döneminde sessiz yürüyüşe katılan Gökhan Zan'dan gelmişti. İYİ Parti'den istifa eden eski furbolcu Zan, TİP'ten Hatay için aday gösterildi. TİP'in bu kararı sonrası parti karıştı.

Yerel seçimlere 48 gün kala siyaset meydanları hararetli tartışmalara sahne oluyor. CHP Hatay Büyükşehir Belediyedi Başkan Adayı olarak Lütfü Savaş'ı gösterirken, Savaş'ın adaylığına tepkiler büyüyor.

GÖKHAN ZAN, SERT ÇIKMIŞTI

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da depremde hayatını kaybedenler için gerçekleştirilen 'sessiz yürüyüş'e de Savaş'a yönelik eleştiriler damga vurmuştu. Eski futbolcu Gökhan Zan, "Protestolarımıza sebep olanlar da sizlersiniz. Şunu iyi bilin ki, Hatay size muhtaç değildir. İktidarıyla, muhalefetiyle, herkesin Hatay ve tüm şehirlerimizdeki depremzdelere bir özür borcu vardır." demişti.

LÜTFÜ SAVAŞ'A RAKİP OLDU

Bu sözlere Lütfü Savaş, "Korkmayacağım, sinmeyeceğim ve yılmayacağım" diyerek cevap verirken, Türkiye İşçi Partisi (TİP)'in Gökhan Zan'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak göstermesi tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

TİP'İN ZAN KARARI İSTİFA GETİRDİ

Savaş'a rakip olan Zan için CHP'den henüz bir açıklama gelmezken, Hatay kararı TİP'i karıştırdı.

Partinin Tarsus İlçe Teşkilatı, Zan'ın Hatay'dan aday gösterilmesine tepki olarak istifa ettiklerini duyurdu. İstifa metninde “TİP’in sürekli popüler kimlikler üzerinden adaylık dayatmasının partinin varoluş amacına ters olduğu” belirtildi.

‘DÜZEN SİYASETİ’ VURGUSU

Tarsus İlçe Örgütü adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye İşçi Partisi Tarsus İlçe Örgütü olarak kısıtlı imkanlarla aylardan bu yana partimizin çalışmalarını yürütmekteyiz. Halkımızı iktidar ve muhalefet arasındaki sıkışmışlıktan kurtarmak iddiası ile yola çıktığımızı ifade ederken geldiğimiz noktada bu sıkışmışlık haline bir katkı da partimiz tarafından yapılmaktadır. Biz Anayasa’nın dahi uygulanmadığı bir ülkede, diğer partilerin sürekli sandığı işaret eden muhalefetinin karşısında durduğumuzu iddia ederken, parti günlük popülist yaklaşımlarla aday tanıtmaktadır. Bugün, Gökhan Zan’ın adaylığının gösterdiği sonuç bunun aslında parti politikası haline geldiği gerçeğidir.

Bu zamandan sonra yapacaklarımızın ‘düzen siyaseti’ diye adlandırılan partilerden bir farkı kalmayacak olması sebebiyle Türkiye İşçi Partisi Tarsus İlçe Örgütü olarak mevcut tüm görevlerimizden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimizi bildirmekteyiz.”