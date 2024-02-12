Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • TİP'in Gökhan Zan kararı partiyi karıştırdı... İstifalar başladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    TİP&#039;in Gökhan Zan kararı partiyi karıştırdı... İstifalar başladı
    Lütfü Savaş, Gökhan Zan, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a yönelik tartışmalar sürerken, Savaş'a yönelik en ağır eleştiriler 6 Şubat depremlerinin yıl döneminde sessiz yürüyüşe katılan Gökhan Zan'dan gelmişti. İYİ Parti'den istifa eden eski furbolcu Zan, TİP'ten Hatay için aday gösterildi. TİP'in bu kararı sonrası parti karıştı.

    Yerel seçimlere 48 gün kala siyaset meydanları hararetli tartışmalara sahne oluyor. CHP Hatay Büyükşehir Belediyedi Başkan Adayı olarak Lütfü Savaş'ı gösterirken, Savaş'ın adaylığına tepkiler büyüyor.

    GÖKHAN ZAN, SERT ÇIKMIŞTI

    6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da depremde hayatını kaybedenler için gerçekleştirilen 'sessiz yürüyüş'e de Savaş'a yönelik eleştiriler damga vurmuştu. Eski futbolcu Gökhan Zan, "Protestolarımıza sebep olanlar da sizlersiniz. Şunu iyi bilin ki, Hatay size muhtaç değildir. İktidarıyla, muhalefetiyle, herkesin Hatay ve tüm şehirlerimizdeki depremzdelere bir özür borcu vardır." demişti.

    LÜTFÜ SAVAŞ'A RAKİP OLDU

    Bu sözlere Lütfü Savaş, "Korkmayacağım, sinmeyeceğim ve yılmayacağım" diyerek cevap verirken, Türkiye İşçi Partisi (TİP)'in Gökhan Zan'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak göstermesi tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

    TİP'İN ZAN KARARI İSTİFA GETİRDİ 

    Savaş'a rakip olan Zan için CHP'den henüz bir açıklama gelmezken, Hatay kararı TİP'i karıştırdı.

    Partinin Tarsus İlçe Teşkilatı, Zan'ın Hatay'dan aday gösterilmesine tepki olarak istifa ettiklerini duyurdu. İstifa metninde “TİP’in sürekli popüler kimlikler üzerinden adaylık dayatmasının partinin varoluş amacına ters olduğu” belirtildi. 

    ‘DÜZEN SİYASETİ’ VURGUSU

    Tarsus İlçe Örgütü adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Türkiye İşçi Partisi Tarsus İlçe Örgütü olarak kısıtlı imkanlarla aylardan bu yana partimizin çalışmalarını yürütmekteyiz. Halkımızı iktidar ve muhalefet arasındaki sıkışmışlıktan kurtarmak iddiası ile yola çıktığımızı ifade ederken geldiğimiz noktada bu sıkışmışlık haline bir katkı da partimiz tarafından yapılmaktadır. Biz Anayasa’nın dahi uygulanmadığı bir ülkede, diğer partilerin sürekli sandığı işaret eden muhalefetinin karşısında durduğumuzu iddia ederken, parti günlük popülist yaklaşımlarla aday tanıtmaktadır. Bugün, Gökhan Zan’ın adaylığının gösterdiği sonuç bunun aslında parti politikası haline geldiği gerçeğidir.

    Bu zamandan sonra yapacaklarımızın ‘düzen siyaseti’ diye adlandırılan partilerden bir farkı kalmayacak olması sebebiyle Türkiye İşçi Partisi Tarsus İlçe Örgütü olarak mevcut tüm görevlerimizden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimizi bildirmekteyiz.”

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Lütfü SavaşGökhan Zan
    Haberler > Politika > TİP'in Gökhan Zan kararı partiyi karıştırdı... İstifalar başladı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kalp krizi geçiren CHP Edirne Belediye Başkan adayına anjiyo - PolitikaKalp krizi geçiren CHP Edirne Belediye Başkan adayına anjiyoErdoğan'ın üç günlük yurt dışı seyahati başladı: İlk durak BAE - Politika3 günlük yurt dışı seyahati başladı: İlk durak BAECHP'nin 'teklif yok' açıklamasına Haluk Levent'ten cevap: "3 kez arandım, gizli kalacaktı" - Politika"3 kez aradılar, konuştuk"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik açıklamalar - Politika'ABD'nin F-16 kararı memnuniyet verici'İYİ Parti'de bir istifa daha! Özlem Ural da resmen ayrıldı - PolitikaİYİ Parti'de bir istifa dahaCHP, Hatay için teklif götürdü, Haluk Levent kabul etmedi: 'Siyasi bir kimliğe giremem' - PolitikaHaluk Levent kararını verdiDemokrat Parti'nin İzmir adayı Burcu Bostancıoğlu oldu - Politikaİzmir Büyükşehir'e bir rakip dahaSon anket sonuçları geldi: AK Parti ilk sıraya yerleşti, CHP takipte - PolitikaAK Parti ilk sıraya yerleşti, CHP takipteTürkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan oldu - PolitikaTürkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı belli olduCHP lideri Özel, Tunç Soyer'in gönlünü almak için 'yurtdışı danışmanlığı' teklif etmiş - Politikaİşte Özgür Özel’in Tunç Soyer’e önerdiği görev
    Sonraki Haber Yükleniyor...