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    Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a gözdağı: Yüzde 73 oy alabiliriz

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, yerel seçimlerde başkente yüzde 73 oy oranına ulaşabilecek potansiyelleri olduğunu ifade etti.

    Turgut Altınok&#039;tan Mansur Yavaş&#039;a gözdağı: Yüzde 73 oy alabiliriz
    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı olan Turgut Altınok, seçim çalışmalarına hızlı başladı. Dün TÜGVA Ankara teşkilat buluşmasına katılan ve Polatlı'da vatandaşlarla bir araya gelen Altınok, bugün ise Yenimahalle teşkilat buluşmasında konuştu.

    MANSUR YAVAŞ'I HEDEF ALDI

    Önemli açıklamalarda bulunan Altınok, Cumhuriyet Halk Partili olup da 'Sana oy vereceğim' diyen birçok vatandaşın bulunduğunu belirterek, son 5 yılda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı bir eser görülmediğini söyledi.

    Ankara'nın 5 yılda 300 milyar lira bütçeyle yönetildiğini anımsatan Altınok, "Bana Ankara'da 30 milyarlık bir iş gösterin. Bu seçimde vereceğimiz oy 5 yıllığına değil. Belediye başkanları şehrin 5 yılını yönetmez, şehrin geleceğini de yönetir. 3 milyarlık yapılan bir eser gösterin bana" dedi.

    Bu seçimin, başkent için çok önemli olduğunu dile getiren Altınok, yapacakları eser ve hizmetlerle Türkiye'nin her bölgesinden Ankara'ya gezmeye gelineceğini kaydetti.

    "ANKARA'DA YÜZDE 73 OY ALABİLİRİZ"

    AK Parti Genel Merkezi'nce yapılan anketlerde "Altınok'a oy verebilirim" diyenlerin oranının yüzde 73 olduğunu aktaran Altınok, "Biz ulaşırsak, hangi partiye oy verirse versin yüzde 73 Ankara'da oy alabiliriz, böyle bir potansiyelimiz var. Aday Altınok değil, aday hepimiz. Biz hizmetkar olacağız. Sizleri mahcup etmeyeceğiz. Oy vermeyenler 'Keşke verseydik' diyecek" ifadesini kullandı.

    Yenimahalle'de de seçimi alacaklarına inandıklarını söyleyen Altınok, yüzde 60'ın üzerinde oy potansiyelleri olduğunu vurguladı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AnkaraAK Parti
    Haberler > Politika > Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a gözdağı: Yüzde 73 oy alabiliriz
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