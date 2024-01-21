Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a gözdağı: Yüzde 73 oy alabiliriz

21 Ocak 2024 19:11 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 19:12

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı olan Turgut Altınok, seçim çalışmalarına hızlı başladı. Dün TÜGVA Ankara teşkilat buluşmasına katılan ve Polatlı'da vatandaşlarla bir araya gelen Altınok, bugün ise Yenimahalle teşkilat buluşmasında konuştu.

MANSUR YAVAŞ'I HEDEF ALDI

Önemli açıklamalarda bulunan Altınok, Cumhuriyet Halk Partili olup da 'Sana oy vereceğim' diyen birçok vatandaşın bulunduğunu belirterek, son 5 yılda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı bir eser görülmediğini söyledi.

Ankara'nın 5 yılda 300 milyar lira bütçeyle yönetildiğini anımsatan Altınok, "Bana Ankara'da 30 milyarlık bir iş gösterin. Bu seçimde vereceğimiz oy 5 yıllığına değil. Belediye başkanları şehrin 5 yılını yönetmez, şehrin geleceğini de yönetir. 3 milyarlık yapılan bir eser gösterin bana" dedi.

Bu seçimin, başkent için çok önemli olduğunu dile getiren Altınok, yapacakları eser ve hizmetlerle Türkiye'nin her bölgesinden Ankara'ya gezmeye gelineceğini kaydetti.

"ANKARA'DA YÜZDE 73 OY ALABİLİRİZ"

AK Parti Genel Merkezi'nce yapılan anketlerde "Altınok'a oy verebilirim" diyenlerin oranının yüzde 73 olduğunu aktaran Altınok, "Biz ulaşırsak, hangi partiye oy verirse versin yüzde 73 Ankara'da oy alabiliriz, böyle bir potansiyelimiz var. Aday Altınok değil, aday hepimiz. Biz hizmetkar olacağız. Sizleri mahcup etmeyeceğiz. Oy vermeyenler 'Keşke verseydik' diyecek" ifadesini kullandı.

Yenimahalle'de de seçimi alacaklarına inandıklarını söyleyen Altınok, yüzde 60'ın üzerinde oy potansiyelleri olduğunu vurguladı.