Turgut Altınok'tan sahte anket tepkisi: Cumhurbaşkanlığı anketlerini işaret edip 'Yüzde 57' dedi

20 Ocak 2024 13:44 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 13:55

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Sincan Kültür Evi’nde 57 mahalle muhtarı ve 100 sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Altınok, kendisinin fildişi kulelerinden seyredenlerden insanlardan olmadığını ifade ederek, "Biz sosyal medyadan sahte paylaşımlar yapanlardan değiliz. Altınok sokağın adamı, Altınok halkın adamı" dedi.

'SAHTE ANKETLER YAYIMLIYORLAR'

Altınok, Ankara’nın 5 yıllık bir kaybı olduğunu bir kez daha söyleyerek göreve geldiğinde gece gündüz çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi. Sahte anketler yayımlandığını belirten Altınok, "Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok. Cumhurbaşkanlığı‘nda da bu anketler yapıldı. Yapılan anketlerde yüzde 57 vardı. Anket neresi biliyor musunuz? Anket Sincan, Burası en az yüzde 75” şeklinde konuştu.