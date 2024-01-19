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    Turgut Altınok'un üçüncü durağı MHP! 'Ankara'nın 5 yılı boş, katma değer kazandıracak proje yok'

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok'un bugünkü üçüncü durağı MHP Ankara İl Başkanlığı oldu. CHP'li belediyeyi eleştiren Altınok, "Ankara’ya katma değer kazandıracak bir tane proje yok" dedi.

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    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Adayı Turgut Altınok'un seçim startını Hacı Bayram Veli Camisi ve Anıtkabir'de verdikten sonraki durağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı oldu.

    'ANKARA'NIN BEŞ YILI BOŞ OLDU'

    Altınok’u MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan karşıladı. İkili bir süre sohbet etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Altınok, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin son beş yılda kötü yönetildiğini belirterek, “Ankara’nın beş yılı boş yıl olmuştur. Hep beraber çalışacağız, bütün Ankaralı vatandaşlarımıza ulaşacağız. Verdiğimiz oy beş yılın oyu değildir. Belediye başkanları şehrin günü değil, geleceğini de yönetir ve planlar. Verdiğimiz oy çocuklarımız ve torunlarımız için” dedi.

    'ANKARA'YA KATMA DEĞER KAZANDIRACAK BİR TANE PROJE YOK'

    Son beş yılda Ankara’nın çok geri planda kaldığını söyleyen Altınok, “Ankara’ya katma değer kazandıracak bir tane proje yok. Ankaralılara şunu soruyorum. Bu beş yılda Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hangi eseri hatırlıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

    Sabahlara kadar Keçiören için çalıştıklarını belirten Altınok, “Pazarda, çarşıda, okulda, caddede karda kışta, yağmurda, yazda sokakta olmanın, hizmetkar olmanın seve seve onurunu taşıdık. Keçiören’in nüfusu Ankara’nın 6’da biridir ama Keçiören’in bütçesi Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinin 45’te 1’i kadar. 45’te 1 bütçe ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden daha çok hizmet ettik” dedi.  

    Turgut Altınok'un üçüncü durağı MHP! 'Ankara'nın 5 yılı boş, katma değer kazandıracak proje yok'

    'HİÇBİR İŞÇİNİN ÇOCUĞUNUN RIZKIYLA UĞRAŞMAYACAĞIZ'

    Seçimi kazandıkları takdirde Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan hiçbir personelin işten çıkartılmayacağını söyleyen Altınok, “Belediyede çalışan personellerimiz sakın dezenformasyona inanmayın. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan hiçbir işçinin çoluğunun çocuğunun rızkıyla uğraşmayacağız, işten atmayacağız” diye konuştu.  

    MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ise şöyle konuştu:

    “31 Mart seçimleri yerel seçimler gibi görünse de ben bunu vatanseverlerin ve teröristseverlerin seçimi olarak görüyorum. Ankara’da 3 tane CHP ve bir tane belediye başkanı olmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Biz altı aylık sürecimizde Cumhuriyet İttifakı teşkilatlarımız ile sahada muhtarlara soruyoruz Ankara ili ile alakalı durumu. Onların söyledikleri şu; ‘Biz inandık oy verdik ve oy vermekle de kalmadık gönül verdik mevcut ABB başkanına ama biz Ankara’ya ihanet ettik’ diyorlar.”

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Ankara
    Haberler > Politika > Turgut Altınok'un üçüncü durağı MHP! 'Ankara'nın 5 yılı boş, katma değer kazandıracak proje yok'
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