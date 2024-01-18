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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un ilk açıklaması: Bir dünya başkenti yapacağız

    Kaynak: TRT / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ilan edilen Turgut Altınok törenin ardından ilk kez konuştu. "Ankara her şeye layık, çok şeye layık" diyen Altınok, "Layık olduğu, hak ettiği hizmetleri gerçekleştirerek, bir dünya başkenti yapacağız." ifadelerini kullandı.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok&#039;un ilk açıklaması: Bir dünya başkenti yapacağız
    Politika Haberleri  / TRT

    Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenecek AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı için salondaydı. Altınok, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ilan edilmesinin ardından TRT canlı yayınına konuk oldu. 

    İşte Turgut Altınok'un ilk açıklamaları:

    "ANKARA'YI DÜNYA BAŞKENTİ YAPACAĞIZ"

    "19 Ocak’ta il teşkilatımızın önünde açıklama yapacağız. Ankara her şeye layık, çok şeye layık.

    Layık olduğu, hak ettiği hizmetleri gerçekleştirerek, bir dünya başkenti yapacağız.

    Ağlamak yok, kavga yok, dövüş yok, mazeret yok. Nice eserler, nice hizmetler. Sayın Cumhurbaşkanımıza, il teşkilatımıza, MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’e, Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Bey’e teşekkür ederiz.

    Buarada Ankaralılar, hangi partili olursa olsun aday olmamız için çok sayıda talep vardı. Herkesin belediye başkanı olacağız."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: TRT
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