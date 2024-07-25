Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği 'kırmızı telefon' çözdü

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği 'kırmızı telefon' çözdü

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği &#039;kırmızı telefon&#039; çözdü

Politika Haberleri

Yunan savunma ve sağlık bakanlarının küstah açıklamaları ve karşılıklı misillemelerle devam eden gerginlik yoğun diplomasiyle çözüldü. Pazartesi başlayan gerilim Ankara-Atina hattında üst düzey 'kırmızı telefonların' devreye girmesiyle sakinleşti. 

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile Sağlık Bakanı Adonis Yeorgiadis'in Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarına tepkiler sürerken Yunanistan'ın kıta sahanlığını ihlale kalkışması gerginliği tırmandırdı. 

Gerginlik Yunan tarafının NAVTEX ilan edip gelecekte sualtı elektrik kablosu geçirmek üzere çalışmalar yapmak üzere İtalyan araştırma gemisi Levoli’yi bölgeye yollamasıyla başladı. Türkiye karşı NAVTEX yayınladı. Ankara, Yunanistan’ın araştırma bölgesi diye ilan ettiği yer kısmen 2020’de Libya ile yaptığı deniz yetki alanında kaldığı için tepki gösterdi.

PAZARTESİ BAŞLADI, SALI ÇÖZÜLDÜ

Türkiye kıta sahanlığına ihlal teşebbüsünün söz konusu olduğu bölgeye 5 savaş gemisi göndererek cevap verdi. Yunanistan ise 2 savaş gemisi ve bir sahil güvenlik gemisiyle misillemeye kalkıştı. Pazartesi günü başlayan gerginlik, Ankara-Atina hattında yoğun diplomasi trafiği sonucu daha fazla tırmanmadan salı akşamı giderildi.

"DURUM SAKİNLEŞİYOR"

Hürriyet'te yer alan habere göre, üst düzeyde “kırmızı telefon”lar (direkt iletişim hatları) devreye girdi. Salı günü akşam saatlerinde Atina’ya “durum sakinleşiyor” haberi ulaştı.

Yunan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis “Open” televizyonuna “İtalyan gemisi, salı gecesi saat 23.00’de başlayan çalışmalarını bu sabah (çarşamba) saat 04.00’de tamamladı. Öyle görünüyor ki diplomatik düzeyde iletişim kanalları devreye girdi” dedi.,

"TURİSTİK GEZİYE GELSİN"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis’ın, “F-35’lerle bir gece ansızın Ankara’ya gelebiliriz” ifadelerine cevap verdi. AK Parti Grup toplantısı öncesi Meclis’te basın mensuplarına konuşan Bakan Güler, “Yılda 60 milyon turist geliyor, Yunan Bakan da buyursun, turistik geziye gelsin” açıklamasını yaptı.

Düzenleyen:  - Politika
Bugün İstanbul'da İETT toplu taşımaya zam gelmesi bekleniyorAkaryakıtta tabela değişti! Motorine gece yarısı büyük indirim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'de Erdoğan tartışması! Özel: Kılıçdaroğlu hiçbir zaman birinci partinin lideri olmadı - PolitikaÖzel: Kılıçdaroğlu hiçbir zaman 1. partinin lideri olmadı'El sıkma' polemiğinde yeni perde! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na çok sert cevap: Çok istedi ama olmadı - PolitikaÖzel'den Kılıçdaroğlu'na gündem olacak cevapBaşkan Gülpınar Şanlıurfa'daki koltuk kriziyle ilgili konuştu: Bakan Kurum'un en ufak dahli yok - PolitikaGülpınar Şanlıurfa'daki koltuk kriziyle ilgili konuştuYunan Bakan'ın F-35 sözlerine Bakan Güler'den 'turistik gezi' cevabı: Buyursun gelsin - PolitikaGüler'den Yunan Bakan'ın küstah çıkışına cevap!Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Biz, Kürtlere hakkını verirken karşımızda CHP vardı - Politika"Biz, Kürtlere hakkını verirken karşımızda CHP vardı"Devlet Bahçeli: Özgür Özel bölücü ağzı ile konuşuyor - PolitikaDevlet Bahçeli: Özgür Özel bölücü ağzı ile konuşuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...