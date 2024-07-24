Yunan Bakan'ın F-35 sözlerine Bakan Güler'den 'turistik gezi' cevabı: Buyursun gelsin

Bakan Yaşar Güler, Yunan Sağlık Bakanı'nın tepki çeken sözlerine "Yunan Bakan da buyursun gelsin turistik geziye" şeklinde cevap verdi.

Yunanistan kanadının Kıbrıs Harekatı'nın 5'inci yılında peş peşe verdiği skandal açıklamaların etkisi sürüyor. Önce Yunanistan Savunma Bakanı "Türkler işgalcidir" açıklaması yapmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sözleri densiz ve edep dışı olarak niteleyip Miçotakis’in bakana haddini bildirmesi gerektiğini söylemişti.

Adadan gelen skandal açıklamalardan birisine de ülkenin Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis imza attı. Open televizyonuna çıkan bakan Georgiadis, Türkiye'ye karşı saldırgan bir dil kullandı. Georgiadis, Ankara'yı istedikleri takdirde hedef alabileceklerini iddia etti. Türkiye'nin havacılıkta sıfır olduğunu öne süren Yunan bakan şu ifadeleri kullandı:

Türklerin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sloganları beni güldürüyor. Asıl biz satın aldığımız F-35’lerle bir gece ansızın Türkiye’de olabiliriz. F-35’lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz.

Güler'den de Yunan Bakan'a cevap gecikmedi.

Yılda 60 milyon turistin Türkiye'ye geldiğini dile getiren Güler, "Yunan Bakan da buyursun gelsin turistik geziye" dedi.