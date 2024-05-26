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Türkiye'de ilk kez yapılacak: Doğurganlığın en az, boşanmanın en fazla olduğu 6 il mercek altında

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;de ilk kez yapılacak: Doğurganlığın en az, boşanmanın en fazla olduğu 6 il mercek altında
Aile, Sosyal Hizmetler, Haber

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'ailenin korunması' kapsamında bir takım politikalar belirlemişti. Bakanlığın politikaları çerçevesinde doğurganlığın en düşük, boşanmanın en fazla olduğu yerlerde çalışma yapılacak. Çalışma, Türkiye'de bu alanda ilk defa sahada yürütülecek. Bu kapsamda doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Zonguldak ve Bartın ile boşanma hızı en yüksek olan İzmir, Antalya ve Karaman analiz alanları olarak belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kısa bir süre önce "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" duyurmuştu. 

2024-2028 yıllarını kapsayan 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyetten oluşan eylem planı ile sosyal hizmet müdahalesi çerçevesinde, aileyi güçlendirme yaklaşımları ve müdahalelerinde üç düzeyli yapı öngörüldü.

ÜÇ DÜZEYLİ YAPI

Birinci düzeyde aileyi bir arada tutmaya odaklanan yaklaşımlar ön plana çıkıyor. İkinci düzeyde, risk altındaki ailelere odaklanan ve bu riskleri azaltmayı hedefleyen yaklaşımlara, son düzeydeyse, risk altında olup zarar gören ailelere hizmet sunmayı hedefleyen yaklaşımlara odaklanılıyor.

ANA HEDEFLER

Söz konusu 5 stratejik amaç arasında bulunan "Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması" kapsamında, "demografik değişim sürecinde ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla dinamik nüfus yapısı ile aile ve evlilik kurumunun korunması", "aileyi tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve alışkanlıklarla mücadelenin güçlendirilmesi", "ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların uluslararası alanda etkinliğinin artırılması" ana hedefler olarak belirledi.

Bu hedefler doğrultusunda aile kurumunu ve yapısını etkileyen demografik faktörlerle sosyal hizmet ve politikaların geliştirilmesine yönelik sosyal araştırmalar gerçekleştirilecek.

Nüfusun aktif ve dinamik yapısının korunması kapsamında cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında aile bireyleri ve ebeveynlere eğitim ve farkındalık çalışmaları yaygınlaştırılacak.

Evlilik ve çocuk sahibi olmaya ilişkin algı, tutum ve tecrübeleri ele alan bütüncül saha araştırması gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'DE  İLK DEFA SAHADA YAPILACAK

Doğurganlık hızının düşmesi ve boşanma hızının artması nedeniyle Türkiye'de ilk defa sahada çalışma yürütülecek.

ÇALIŞMANIN YAPILACAĞI İLLER

Doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Zonguldak ve Bartın ile boşanma hızı en yüksek olan İzmir, Antalya ve Karaman'da analiz çalışmaları yapılacak.

Uzman personel, ailelerle ve boşanmış çiftlerle birebir görüşecek ve onlara özel anket uygulayacak.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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