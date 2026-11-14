Tutuklu 7 belediye başkanı Yeni Parti'ye katıldı! Kararlarını kurultayda duyurdular
İstanbul'da tutuklu bulunan 7 ilçe belediye başkanı, Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye katılma kararı aldı. Partinin Ankara'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda ortak mesaj yayımlayan belediye başkanları, siyasi mücadelelerini Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini açıkladı.
Yeni Parti'nin Ankara'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul'da tutuklu bulunan 7 ilçe belediye başkanı, Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye katılma kararı aldıklarını duyurdu.
Belediye başkanlarının ortak mesajı kurultayda okunurken, siyasi mücadelelerine yeni partide devam edecekleri belirtildi.
"ÖZGÜR ÖZEL'İN LİDERLİĞİNDE DEVAM EDECEĞİZ"
Tutuklu belediye başkanları tarafından yayımlanan ortak mesajda, "Siyasi mücadelemize, milletimizin işaret ettiği yönde, Yeni Parti'de, Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde devam etme kararı aldık" ifadelerine yer verildi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kurultayda yaptığı konuşmada 7 belediye başkanının partiye katılım kararını duyurdu.
İŞTE YENİ PARTİ'YE KATILAN 7 BELEDİYE BAŞKANI
Yeni Parti'ye katılma kararı alan tutuklu belediye başkanları şöyle:
- Rıza Akpolat: Beşiktaş Belediye Başkanı
- Alaattin Köseler: Beykoz Belediye Başkanı
- Resul Emrah Şahan: Şişli Belediye Başkanı
- Hasan Akgün: Büyükçekmece Belediye Başkanı
- Hasan Mutlu: Bayrampaşa Belediye Başkanı
- Onursal Adıgüzel: Ataşehir Belediye Başkanı
- Ali Ercan Akpolat: Adalar Belediye Başkanı
Yedi belediye başkanının ortak kararı, Yeni Parti'nin ilk olağan kurultayında kamuoyuyla paylaşıldı.