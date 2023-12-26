Yaşar Okuyan kimdir? Eski Bakan Yaşar Okuyan kaç yaşında, neden vefat etti?

26 Aralık 2023 08:55 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 09:01

Yaşar Okuyan kimdir, sorusunun yanıtı son dakika haberlerinin ardından merak edilen konular arasında yer aldı. Yoğun bakımda tedavi gören Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan kaç yaşında, neden vefat etti?

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Yaşar Okuyan, 28 Ağustos 1950 yılında Aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiştir. İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 21 yıl boyunca çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı.

Tam dokuz farklı partiden siyaset yaptı. MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP partileri başta geliyor.1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini üstlendi. Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görevine üstlenmişti. Evli ve üç çocuk babasıydı.

YAŞAR OKUYAN NEDEN VEFAT ETTİ?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan 15 Aralık 2023 yılında hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. Sağlık durumu ağırlaşan Yaşar Okuyan'ın tüm müdahelelere rağmen vefat ettiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta iç kanama geçiren ve Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Okuyan, vefat etti.

YAŞAR OKUYAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Yaşar Okuyan 73 yaşında hayatını kaybetti.