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    Yaşar Okuyan kimdir? Eski Bakan Yaşar Okuyan kaç yaşında, neden vefat etti?

    Yaşar Okuyan kimdir, sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirliği yaptı. Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan 26 Aralık 2023 tarihinde hayatını kaybetti. Yaşar Okuyan kimdir? Eski Bakan Yaşar Okuyan kaç yaşında, neden vefat etti?

    Yaşar Okuyan kimdir? Eski Bakan Yaşar Okuyan kaç yaşında, neden vefat etti?
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yaşar Okuyan kimdir, sorusunun yanıtı son dakika haberlerinin ardından merak edilen konular arasında yer aldı. Yoğun bakımda tedavi gören Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan kaç yaşında, neden vefat etti?

    YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

    Yaşar Okuyan, 28 Ağustos 1950 yılında Aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiştir. İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 21 yıl boyunca çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı. 

    Tam dokuz farklı partiden siyaset yaptı. MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP partileri başta geliyor.1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini üstlendi. Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görevine üstlenmişti. Evli ve üç çocuk babasıydı.

    Yaşar Okuyan kimdir? Eski Bakan Yaşar Okuyan kaç yaşında, neden vefat etti?

    YAŞAR OKUYAN NEDEN VEFAT ETTİ?

    Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan 15 Aralık 2023 yılında hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. Sağlık durumu ağırlaşan Yaşar Okuyan'ın tüm müdahelelere rağmen vefat ettiği bildirildi.

    Alınan bilgiye göre, geçen hafta iç kanama geçiren ve Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Okuyan, vefat etti.

    YAŞAR OKUYAN KAÇ YAŞINDAYDI?

    Yaşar Okuyan 73 yaşında hayatını kaybetti.

     

    Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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