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Haberler > Politika > Yeniden Refah Partisi'nde sürpriz istifa: 6 ilçeyi kazanmışlardı, sebebi şaşkına çevirdi

Yeniden Refah Partisi'nde sürpriz istifa: 6 ilçeyi kazanmışlardı, sebebi şaşkına çevirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi&#039;nde sürpriz istifa: 6 ilçeyi kazanmışlardı, sebebi şaşkına çevirdi

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlerde en çok oy alan üçüncü parti olan ve Konya'da 6 ilçeyi kazanan Yeniden Refah Partisi'nde, İl Başkanı Temel Peker, yüzde 35'lik oy oranına ulaşamadığı için istifa ettiğini duyurdu.

31 Mart yerel seçimlerinde büyük sürpriz yaparak 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçe belediyesini kazanan Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa haberi geldi. 

Konya'da yerel seçimlerde Altınekin, Çumra, Emirgazi, Doğanhisar, Sarayönü ve Yalıhüyük ilçelerini alan Yeniden Refah Partisi'nin İl Başkanı Temel Peker, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

'YÜZDE 35'LİK OY ORANINA ULAŞAMADIK'

Peker, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, yüzde 35 oy oranı hedefine ulaşamadığı için sorumluğu üzerine aldığını belirtti.

Yeniden Refah Partisi'nin büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Köseoğlu yüzde 23,46 oy almıştı.

Peker'in açıklaması şöyle:

''Malümunuz üzerine 01.08.2023 tarihinde Yeniden Refah Partimizin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Bey'in tensipleriyle Konya İl Başkanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Göreve geldiğimizde Konya'daki üye sayımız 5 bin 55'idi. Seri bir şekilde teşkilatlanarak hareket mekanizmaları sağlam, donanımlı ve liyakatli II Yönetim kurulu üye atamalarını ivedilikle yaptık.

Atamış olduğumuz ilçe başkanlarımız ve teşkilatlarımızın azimli ve gayretli çalışmaları neticesinde Konya'daki üye sayımızı yüzde 600'ün üzerinde bir oranla artırarak 32 bine çıkardık. 2023 Genel Seçimlerinde Yeniden Refah Partimiz Konya'da yüzde 5 oy almıştı.

31 Mart 2024 Mahalli idareler seçiminde bir önceki genel seçime oranla yüzde 23,50 oy oranı ile yüzde 350'linin üzerinde bir artışla yukarı yönlü bir ivme sağladık. Bu oy oranıyla da 6 ilçemizin belediye başkanlığını kazanmayı başardık. İcra kurulumuz olarak hedeflemiş olduğumuz yüzde 35'lik oy hedefine maalesef ulaşamadık.

Konya İl Başkanlığı ve teşkilatı olarak bu başarısızlığı öncelikle şahsıma indirgeyerek hiçbir bahaneye sığınmadan sorumluluğu üzerime alıyorum. İcra kurulumuzla almış olduğumuz ortak karar neticesinde birlikte istifamızı kamuoyuna sunuyoruz."

Yeniden Refah Partisi'nde sürpriz istifa: 6 ilçeyi kazanmışlardı, sebebi şaşkına çevirdi - 1. Resimß

SEÇİMİN EN DİKKAT ÇEKEN PARTİSİ OLDU

31 Mart Yerel Seçimleri'nin en dikkat çeken partilerden biri Yeniden Refah Partisi oldu. Ülke genelinde 6,22 oy oranı ile 3.parti olan YRP, 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçe belediyesini aldı.

Buna göre YRP, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Yozgat Belediye başkanlıklarını kazandı. Şanlıurfa'da Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 38,87 ile Yozgat'ta da Kazım Arslan yüzde 36,33 ile ipi göğüsledi. YRP ayrıca 38 ilçe belediyesini de kazandı.

YRP, 14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliği seçimlerinde 6.sırada yer almıştı. Yüzde 2,90 oy oranına sahip olan parti 5 milletvekili çıkarmıştı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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