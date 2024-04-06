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Haberler > Politika > Yerel seçimde Sivas'ta sürpriz yapmıştı! BBP'li başkanın ilk icraatı tabelayı değiştirmek oldu

Yerel seçimde Sivas'ta sürpriz yapmıştı! BBP'li başkanın ilk icraatı tabelayı değiştirmek oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yerel seçimde Sivas&#039;ta sürpriz yapmıştı! BBP&#039;li başkanın ilk icraatı tabelayı değiştirmek oldu

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Sivas'ta yaşanan yarış sürpriz bir şekilde sonuçlandı. AK Parti adayı Hilmi Bilgin'e karşı seçimi kazanan Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, mazbatasının almasının ardından ilk iş olarak Sivas Belediyesi’nin giriş tabelası değiştirdi. Uzun tabelaya "T.C." ibarelerini ekledi.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 43.31 oy alarak Sivas Belediye Başkanı seçilen Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Adayı Adem Uzun göreve başlar başlamaz tabelayı değiştirdi.

Uzun ilk icraat olarak 'Sivas Belediye Başkanlığı' yazılı olan tabela indirilerek yerine Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltılması olan T.C. ibareli Sivas Belediye Başkanlığı yazısının olduğu tabelayı astırdı. Belediye Başkanı Adem Uzun yaptığı açıklamada, tabela değişikliğinin büyük anlamlar içeren bir değişiklik olduğunu söyledi.

Yerel seçimde Sivas'ta sürpriz yapmıştı! BBP'li başkanın ilk icraatı tabelayı değiştirmek oldu - 1. Resim

SİVAS HALKININ TALEBİNİ YERİNE GETİRDİK

Tabela değişimin ardından konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas halkının talebini yerine getirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün belediyemizin tabelasında bir değişiklik yaptık. Bu değişiklik sadece bir isim değişikliği değil. Bunun ötesinde çok büyük anlamlar içeren bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim. Tabelamızda daha önceden Türkiye Cumhuriyeti’mizin kısaltması olan T.C. ibaresi yoktu. Şuan T.C. ibaresine yer verdik.

Yerel seçimde Sivas'ta sürpriz yapmıştı! BBP'li başkanın ilk icraatı tabelayı değiştirmek oldu - 2. Resim

Burada halkımıza şu mesajı veriyoruz. Birincisi belediyemiz devletimize ait bir kurum. İkincisi belediyemiz milletimize ait bir kurum.

Üçüncüsü belediyemiz bundan sonra ki yapacağı çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü, birlik beraberliğini sağlayacak çalışmalara imza atacak bir yapıda olacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun.

Yerel seçimde Sivas'ta sürpriz yapmıştı! BBP'li başkanın ilk icraatı tabelayı değiştirmek oldu - 3. Resim

Adaylık sürecimde olsun gerekse seçildikten sonra sosyal medyadan Sivas halkında T.C. ibaresinin konulması yönünde bir talep vardı. Sivas halkının talebini yerine getirmiş olduk."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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