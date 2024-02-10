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    • YRP Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    YRP Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeniden Refah Partisi (RRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdıklarını, yerel seçime kendi adayları ile gireceklerini açıkladı.

    AKİF BÜLBÜL'ÜN HABERİ - Gazetemizin sorularını cevaplayan Altınöz, AK Parti ile yapılan görüşmelerin, bir sonuç alınamadığı için noktalandığını söyledi. İki parti arasındaki ittifak sürecinin bittiğini, artık bundan sonra bir anlaşma sağlanmasının mümkün olmadığını kaydeden Altınöz, bugünden itibaren adaylarını kamuoyuna duyuracaklarını belirterek “Ankara, İstanbul ve İzmir’de kuvvetli adaylar çıkaracağız. Adaylarımız hazır” dedi.

    "İTTİFAKA YÜZDE 90 KARŞIYIZ"

    Mehmet Altınöz, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın, ittifak görüşmelerinin bütün detaylarını parti teşkilatı ile paylaştığını vurgulayarak “Parti kurucularımız, parti yöneticilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız il ve ilçe teşkilatlarımız ittifak süreci ile ilgili sürekli bilgilendirildi. İlk aşamada AK Parti’yle ittifaka yüzde 60 oranında karşı çıkılmıştı. Şimdi bu oran yüzde 90’a ulaştı” ifadelerini kullandı.

    ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME

    Altınöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Fatih Erbakan ile görüşme yapma ihtimaline dair sorumuza ise “Bu görüşme gerçekleşse bile Genel Başkan’ımızın ve partimizin kararında bir değişiklik olacağını zannetmiyorum” cevabını verdi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Politika > YRP Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık
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