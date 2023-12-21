21 en uzun geceye dikkat! Psikolojinizi alt üst edebilir

21 Aralık 2023 17:02 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 17:03

21 Aralık kış gündönümü ile birlikte kış resmen başlıyor. Psikolog Anıl Özcan, “Bu dönem genellikle daha uzun süren karanlık bir periyodu temsil eder ve bazı insanlarda mevsimsel duygudurum bozukluğu gibi mevsimsel depresyon belirtilerini tetikleyebilir” dedi.

KAYGI ARTABİLİR

Psikolog Anıl Özcan, 21 Aralık’ın en uzun gece olması nedeniyle psikolojimize etkileri konusunda uyarılarda bulundu. Işık eksikliğinin, melatonin ve serotonin gibi hormonların düzeylerini etkileyebildiğini ve bu durumun duygudurum değişikliklerine yol açabildiğini vurgulayan Psk. Anıl Özcan, “Karanlığın psikoloji üzerinde birçok etkisi vardır. Örneğin, karanlık ortamlar genellikle insanların duygusal durumlarını etkileyebilir, kaygıyı artırabilir ve bazen korku hissi oluşturabilir” diye konuştu.

OLUMSUZ ETKİLERİ AZALTMAK İÇİN…

Olumsuz etkilerden korunmanın mümkün olduğunu aktaran Psk. Özcan, “Bu dönemde, açık havada zaman geçirmek, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, bu olumsuz etkileri azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, güneş ışığından en iyi şekilde yararlanmak için perdeleri açık tutmak veya yapay ışık kaynaklarından faydalanmak da faydalı olabilir. Ancak, kişisel deneyimler ve reaksiyonlar farklılık gösterebilir, bu yüzden şiddetli veya sürekli depresyon belirtileri durumunda profesyonel yardım önemlidir” ifadelerine yer verdi.

DESTEK ALMAK ÖNEMLİ

Kış gündönümü döneminde duygusal sağlığa dikkat etmenin, kişilerin kendisini iyi hissetmesine yardımcı olabileceğine dikkat çeken Psk. Anıl Özcan, “Bu süreçte, destek almak için aile ve arkadaşlarla iletişim kurmak veya bir uzmana başvurmak önemlidir. Profesyonel bir danışmanlık, mevsimsel depresyonun etkileriyle başa çıkmanızda size yardımcı olabilir. Her ne kadar kış gündönümü dönemi zorlu olabilirse de, daha uzun ve ışık dolu günlerin yaklaştığına dair umut dolu bir bakış açısı benimsemek faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.