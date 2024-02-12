4 gün içinde etki ediyor! Akıl sağlığınız için günde en az bir tane yiyin

C vitamini açısından zengin kivi olan meyvesinin insana mutluluk verdiği eskiden beri bilinirdi. Yeni bir araştırmada meyvenin ruh sağlığı için C vitamini takviyelerinden çok daha hızlı ve daha uzun süreli bir destek sağladığı ortaya çıktı.

Yeni Zelanda’da Otago Üniversitesi’ndeki araştırma, C vitamini düşük 155 yetişkin üzerinde yapıldı ve 8 hafta sürdü. Katılımcıların kimisine vitamin takviyesi, kimisine plasebo verilirken kimisi de günde 2 kivi yedi. Bunların zindelik, ruh hali, uyku kalitesi ve fiziksel aktiviteleri akıllı telefon üzerinden yapılan anketlerle araştırıldı.

TAKVİYELERİ GÖLGEDE BIRAKTI

British Journal of Nutrition'da yayınlanan sonuçlar, kivi meyvelerinin 4 gün içinde canlılığı ve ruh halini iyileştirdiğini ve bu artışın etkisinin 14-16 gün civarında zirveye ulaştığını gösterdi. C vitamini takviyeleri ise ancak 12. günde ruh halini biraz iyileştirdi.

KİVİNİN FAYDALARI

-Kivi C vitamini açısından son derece zengindir. C vitamini deposu olduğundan kışın grip benzeri hastalıklara karşı vücut savunmasını güçlendirmek için tüketilebilir.

-İçerdiği vitaminlerle cildin yenilenmesine destek olan kivi, maske olarak da kullanılabilir.

-Kivi yüksek lif içerdiği için sindirim sistemine faydalıdır.

-Besleyici içeriğe sahip olan kivi suyu faydaları arasında bağışıklık sistemine destek olması ilk sıralarda yer alır.

-Glisemik indeksi düşük bir meyve olan kivinin kana karışma hızı düşük olduğunda kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olmaz. Bu nedenle uzun süre ihtiyacınızı kaşılayabilecek bir enerji sağlar, insülin direncine karşı oldukça etkilidir.

Hazırlayan: Mehmet Emin Arvas