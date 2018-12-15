Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Engelliler Konfederasyonu tarafından düzenlenen “Engelli Çocukların ve Yetişkinlerin İnsan Hakları; BM Engelli Hakları Sözleşmesi Diyaloğu Çalıştayı”nda, engellilerin herkesle eşit fırsatlara, haklara ve imkânlara sahip olması gerektiği vurgulanarak, bu konuda hâlâ çözülememiş problemlerin bulunduğuna dikkat çekildi. Toplantıda engelli çocuk ve yetişkinlerin insan haklarının ele alındığını söyleyen Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli “Ele aldığımız konular arasında engellilerin siyasal ve kamusal hayata katılımı ve karar alma süreçleri var. Ayrıca bağımsız yaşama hakkı üzerinde de duruyoruz” dedi.