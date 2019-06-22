Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gluten, ekmek gibi tahılların hamur yapımı sırasında hamurun birbirine yapışmasını tutmasını ve kabarmasını sağlayan yapışkan, ağsı proteine verilen isimdir. Gluten ekmek, makarna, kurabiye gibi pek çok besinde bulunan bir maddedir. Gluten alerjisi ise bu besinleri tüketen kişilerde meydana gelen alerjik belirtilere denir. Gluten alerjisi belirtileri arasında midede şişkinlik, ishal, kabızlık, karın ağrısı, aşırı gaz sancısı, kronik halsizlik gibi belirtiler yer alır.

Gluten, vücudun glüteni sindiremediği tıbbi durum olan çölyak hastalığının diğer adıdır. Gluten alerjisinde vücudun bağışıklık sistemi glüteni “tehlikeli” olarak görmeye başlar ve yok etmeye çalışır. Bu durum, karın ağrısı, sindirim rahatsızlığı, ishal ve yanında diğer belirtilerle ince bağırsakta iltihaplanmaya neden olur.

Gluten İçeren Yiyecekler Listesi

Pasta, kek ve turta

Ekmek, pide ve lavaş

Makarna, erişte

Buğday unu, buğday nişastası, kahverengi un

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