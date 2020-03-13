Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japon doktorlar, dünyada etkisini giderek artıran koronavirüsün tedavisinde umut olabilecek bir çalışmaya imza attı. Japonya Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, koronavirüs teşhisi konan 23 hastanın tedavi sürecinde ECMO olarak da bilinen kalp-akciğer makinesi kullanan doktorlar, 23 hasta arasında kimsenin hayatını kaybetmediğini ve hastalardan 12'sinin tedaviyi bitirerek iyileşme gösterdiğini tespit etti.

Hastaların bir bölümü kurtarılabilir

Doktor Shinhiro Takeda, ECMO'nun durumu ciddi olan hastaların belirli bir yüzdesini kurtarabileceğini belirlediklerini söyledi. Ancak uzmanlar, tedavinin etkinliğinin kanıtlanması için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.

ECMO nedir?

Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu (ECMO) hayatı tehdit eden kalp ve akciğer yetmezliği durumlarında, bu organların görevini üstlenen bir makine olarak biliniyor.