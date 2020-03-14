Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Dokuzlu, anne babaların takip etmesi gereken basamakları şöyle dile getirdi:

VİRÜS HAKKINDA KONUŞUN

Önce çocuğunuzu dinleyin ve duygularını sorun. Böylece çocuğunuzun konu ile ilgili endişelerini konuşabilir, yanlış anladığı veya kaygılandığı noktaları öğrenebilirsiniz.

Haberleri ve sosyal medyayı kısıtlayın

Son günlerde haberlerde sıklıkla konuşulan ölü sayısı ve virüsün bulaşması ile ilgili konular çocuğun ciddi ölçüde kaygılanmasına sebep olabilir. Sosyal medyadaki abartılı ve yanlış bilgiler çocuğunuzu olduğu kadar sizi de rahatsız hissettirebilir. Bu sebeple gelişmeleri takip edin fakat sürekli haberlere ve sosyal medyaya odaklanmayın.

ONA KARŞI DÜRÜST OLUN

Durumu anlatın, gizlemeyin. Çocuğunuz bugünlerde fazla meraklı olabilir. Sorduğu sorunun cevabını bilmiyorsanız düşünmeden anlık cevaplar vermeyin. Emin olmadığınızı ama onun için araştırıp cevabı vereceğinizi ifade edebilirsiniz.

TEDBİRLERİ ANLATIN

Çocuğunuza emniyette olduğunu hissettirmek oldukça önemli. Hastalıktan etkilenmemek için gereken koruyucu tedbir ve yapılması gerekenler hakkında konuşun. Bir durum karşısında ne yapacağını bilen çocuk çok daha rahat hisseder. Herkesin tedbir aldığını, sağlıklı yaşayan ve hijyene dikkat edenlerin daha güvende olduğunu anlatabilirsiniz.