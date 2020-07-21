Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternet üzerinden 800 kişiyle yapılan araştırmada gündemde olan dokuz ülkenin salgınla mücadeleyi yönetme performansı soruldu. Araştırmanın sonucunda kamuoyu nezdinde karnesi en iyi olan ülkeler arasında Türkiye yüzde 39 ile birinci, Güney Kore ise yüzde 37 ile ikinci oldu. Araştırmada en zayıf ülke ise Amerika Birleşik Devletleri çıktı. Araştırmaya katılan her 10 kişiden yedisi ABD'nin salgınla mücadeledeki performansının kötü olduğunu düşünüyor. ABD'yi İtalya takip ediyor. Ipsos'un Türkiye Üst Düzey Yöneticisi Sidar Gedik, sonuçları şöyle değerlendirdi:

∂ Kamuoyunun sadece üçte biri salgınla mücadelede zor günlerin geride kaldığını düşünüyor, yarısı daha zor günlerin kendilerini beklediği kanısında.

∂ Salgının ilk döneminde hissedilen endişe yerini yorgunluğa ve bıkkınlığa bıraktı. Yorgunluk duygusu kadınlarda daha yaygın. Bugün kadınların yüzde 66'sı yorgun hissederken, bu oran erkeklerde yüzde 47 seviyesinde.

∂ Araştırmanın başında beri hem sağlık çalışanlarını hem de Sağlık Bakanlığını başarılı bulanların oranı yüzde 90'ların altına düşmedi.

∂ 10 kişiden dokuzunun maske taktığını belirtiyor.

∂ Toplum, sosyal mesafe konusuna ise yeteri kadar riayet etmiyor. İnsanların yüzde 25'i mesafeye uymayan birini ikaz etmekten çekineceğini belirtiyor.

∂ Tehlikenin ilk farkına varan, ilk reaksiyonu gösteren kadınlar oldu. İlk dönemde endişeli olma oranı kadınlarda yüzde 90 erkeklerde ise yüzde 70’ti. Sonradan erkeklerde yüzde 90 seviyesine geldi.

∂ Türkiye'de her dört kişiden üçü ikinci dalga yaşama ihtimalinin bulunduğunu söylüyor. AA