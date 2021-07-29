Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Stabil koroner kalp hastalarında düzenli fiziksel egzersizin faydalarının bilimsel olarak ispat edildiğini söyleyen Bayındır Söğütözü Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kadir Polat "Koroner rehabilitasyon programlarının bir parçası olarak egzersiz eğitiminin koroner kalp hastalarında kardiyak ölüm riskini yüzde 26 azalttığı biliniyor. Ayrıca egzersiz, hayatı tehdit edici hastalıkla ilişkili anksiyeteyi azaltabiliyor ve hastanın kendisine güvenini arttırabiliyor. Haftada en az 5 kez 30 dakika orta düzey yoğunlukta, hafif bir nefes darlığı noktasına kadar egzersiz tavsiye ediliyor. Başlangıç için hafif yürüyüşler en iyi egzersizlerdir ve yapılan egzersizlerin süresi yavaş yavaş artırılmalıdır. Hedeflenen egzersiz süresi haftada 300 dakikadır. Aşırı sıcak ve soğuk havalarda ise egzersiz yapmaktan kaçınılması gerekiyor" diye konuştu.

Pandemi sonrası egzersizi abartmayın Hareketsizlik, vücudu yanlış kullanma, oturarak çalışma sonucu gelişen duruş bozukluğu, kasların görevini unutturdu. Uzmanlar birdenbire kaslara yüklenmenin geri dönülmez sonuçları olabileceğini söylüyor

Ekran bağımlılığını azaltan egzersizler 4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren Türk Telekom’un ortak olduğu oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP, yeni eklenen “Fitness” özelliğiyle, yaşlarına ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun egzersiz programıyla, üyesi olan 10 milyon çocuğu harekete geçirmeye hazırlanıyor.