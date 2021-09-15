Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte evlerde turşu hazırlıkları başladı. Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında olan ve sağlık açısından da birçok faydası bulunan turşular evlerde kavanoz kavanoz kuruluyor. Her turşu döneminde ise akıllara filmlerin unutulmaz replikleri arasında olan "limon mu, sirke mi" geliyor. Prof. Dr. Canan Hecer, yöreden yöreye değişse de turşu yapımında sıklıkla kullanılan malzemelerden olan sirke ve limon için uyarılarda bulundu.

KAYA TUZU ÖNERİSİ

Turşu yapımında yaygın olarak kullanılan sirke ve limonu özellikle mide ve bağırsak problemlerine zarar verebileceğinden dolayı tavsiye etmeyen Prof. Dr. Hecer, turşunun aynı zamanda probiyotik olması için peynir altı suyunun kullanılabileceğini söyledi.

Turşuların fermente ürün olduğu için bağırsak sistemine son derece yararlı olduğunu belirten Hecer, "Ama kaya tuzu ile yapıldıysa yararlı. Sirke ve limonu önermiyorum. Çünkü o zaman probiyotik bir ürün olmuyor" dedi. Hecer, "Fermantasyonu sağlayan ana maddemiz tuzdur. Probiyotik olmasını istiyorsanız da peynir altı suyu kullanabilirsiniz. Çünkü onun içinde laktik asit bakterileri vardır. O laktik asit ile bakterileri daha hızlı fermantasyona uğratabilirsiniz" ifadesini kullandı.

SAĞLIKLI BİREYLER DE HER GÜN TÜKETMEMELİ

Probiyotik ürünlerin bağırsak florasını düzenlediğini, kabızlık riskini azalttığını ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Hecer, "'Neden zararlı' noktasına gelirsek; en büyük sebep aşırı tüketimdir. Özellikle tansiyon hastaları için yüksek tuz kullanımı tabii ki kalp krizi riskini arttırabileceği için damar sertliğini de arttıracaktır. Hamilelerde zaten ödem ve yüksek tansiyon problemi vardır, onların aşırı tuzlu gıdaları yemesi sadece turşu için değil diğer gıdalarda da sıkıntı olacaktır. Sağlıklı bireyler de her gün turşu tüketemez. Çünkü siz yüksek oranda tuz aldığınızda o yüksek tuz mide ülserine, on iki parmak bağırsağında ve midede yaralara sebep oluyor. Sağlık anlamında iyi bir tuşu için bu anlamda sirke ve limonu önermiyorum. Çünkü sirkenin asidi direk mide ve bağırsak rahatsızlıklarına sebep olurken reflüyü de arttırabilir. Bu açıdan baktığımızda zararlı hale gelebiliyor" dedi.

SİRKE VE LİMON YERİNE YENİ ALTERNATİF: ÇAY

Genellikle turşunun yapım aşamasında yaygın bir şekilde kullanılan sirke ve limonun yerine muhtemel sağlık sorunlarını engellemek adına ve diri bir turşu için alternatif bir seçenek olarak çay tavsiyesinde bulunan Hecer, "Turşularda istediğimiz asidik değer için sirke ve limon yerine çay da kullanabiliriz. Poşet çayınız varsa bir poşet çay ya da 1-2 çay kaşığı yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra meşe ya da asma yaprağı da aynı istediğiniz etkiyi verebilir" dedi.

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