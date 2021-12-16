Türkiye Gazetesi

Yapılan araştırmalara göre kahvaltıda yumurta yemek gün boyu tok tutuyor. Ancak yumurtayı pişirirken süreyi iyi ayarlamak gerekiyor; çünkü fazla haşlandığında yumurta sarısının etrafında gri-yeşil bir halka oluşuyor. Uzmanlar ise yumurtanın bu rengi aldığında yenmemesi gerektiğini vurguluyor.

Yumurtayı pişirirken besin değerlerini kaybetmemesi açısından birkaç detaya dikkat edilmeli, yumurtada yeşil-gri halka olmayacak şekilde pişirme süresi dikkatli ayarlanmalıdır.

Demir eksikliği anemisinde günde bir yumurta yemek doğru bir tercihtir. Ancak 10 dakikadan fazla pişen yumurta sarısının etrafında 'demir sülfür halkası' olarak bilinen gri-yeşil bir halka meydana gelir. Bu da yumurtadaki demir mineralinden yararlanmamızı engeller. Oysa yumurta demir minerali için çok iyi bir kaynaktır. Demir eksikliği anemisinde metabolizma yavaşlar; halsizlik, yorgunluk, odaklanma sorunları gibi pek çok sorun görülür. Oysa, yeterince pişmiş ve etrafında halka oluşmamış yumurta, özellikle düzenli tüketildiğinde tüm bu sorunları engellemeye yardımcıdır. Bu nedenle her gün bir adet yumurta yemek sağlık için çok faydalıdır.

Yumurtayı pişirirken besin değerlerini kaybetmemesi açısından birkaç detaya dikkat edilmeli.



YUMURTA NASIL HAŞLANIR?

Mükemmel kıvamlı yumurta ile hem sağlığınıza katkı sağlayabilir hem de kahvaltınızı güzelleştirebilirsiniz.

Rafadan yumurta için suyun içine yumurtaları koyun. Su kaynadıktan tam 3 dakika sonra yumurtalar rafadan kıvama gelecektir. Yumurtaları haşladıktan sonra pişme işlemini durdurmak için soğuk suya alın. Bu şekilde tam istediğiniz kıvamda olacaktır.

Kayısı kıvam için yumurtaları 4-6 dakika arası kaynattıktan sonra çıkarın. Yine pişirme işlemini durdurmak için soğuk su ya da buzlu suyun içerisine alın. Bu şekilde enfes kayısı kıvamlı yumurtalar elde edeceksiniz.

Katı yumurta seviyorsanız maksimum 7 dakika haşlayın ki vitamin ve mineralleri kaybolmasın.

Yumurtanın tazeliğini saptamak için görülmemiş yöntem 55 yıldır tavuk yetiştiriciliği yapan ‘yumurta ustası’ Cahit Şahin, yumurtanın taze olup olmadığını test etmek için görülmemiş bir yöntem kullanıyor. Şahin, avucunun içine alıp üst üste tuttuğu 3 yumurtadan ortadakinin döndüğünü ve bu şekilde yumurtanın taze olduğunun anlaşıldığını belirtiyor. Bu yöntemin yumurtayı sallamaktan daha etkili olduğunu savunan Şahin’e göre dönmeyen yumurtanın tazeliğinden şüphe etmek gerekiyor.

Mavi yumurta daha mı sağlıklı? Amerika bölgesinde yetiştirilen Ameraucana ve Araucanas cinsi tavuklardan elde edilen mavi yumurta, son yıllarda ülkemizde de üretilmeye başlandı.