Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün ortaya çıkmasından bu yana araştırmalar devam ediyor. Bilim adamları, “Koronavirüs testi pozitif çıktı ama belirtileri hafif” olarak duyduğumuz insanlar üzerinde yaptığı bir çalışmada yeni bir gen keşfetti. İsveç’te yapılan çalışmada, Covid-19’a doğuştan bağışıklığı olan kişilerde keşfedilen bu gen, koronavirüsün bulaşmasını engelliyor.

VÜCUDA BİLGİ GÖNDERİYOR

Karolinska Enstitüsü’ndeki bilim adamları tarafından gerçekleştirilen araştırmada, Covid-19 bulaşmasını engelleyen yeni bir gen keşfedildiği duyuruldu. Uzmanlar, bu genin SARS-CoV-2 virüsünü yok edecek proteini üretmek için vücuda bilgi gönderdiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yapılan bir çalışmada ise Covid-19 virüsünün havaya uçtuktan 20 dakika içinde insanlara bulaşma yeteneğinin yüzde 90’ını kaybettiği tespit edilmişti.

KORONAVİRÜSÜ YÜZDE 20 DAHA HAFİF GEÇİRİYORLAR

Çalışmayı gerçekleştiren bilim adamları, Afrika’dan gelen her 10 bireyden 8’inde bu genin bulunduğunu açıkladı. Bu gene sahip olan kişilerin koronavirüsü yüzde 20 daha hafif geçirdiği saptandı. Bilim adamları, bu genin virüse karşı bir ilaç geçirmekte kritik önemi olduğunu söyledi.

Çalışma, Nature Genetics adlı akademik dergide yayımlandı. Araştırmanın başındaki isim McGill Üniversitesi’nden Brent Richards, “Covid-19’a karşı yeni ilaç geliştirirken genetik risk faktörlerini anlamaya başlıyoruz” dedi.

Uzmanlar “Hazırlıklı olun” deyip uyardı: Yeni varyant Omicron gibi hafif olmayabilir 2019 yılında ortaya çıkan ve hayatı alt üst eden koronavirüs ile ilgili yapılan yeni uyarılar korkuya neden oldu. Bilim adamları, “Aşı olunmaz ve Omicron yayılmaya devam ederse, yeni mutasyon olasılığı ortaya çıkar. Hazırlıklı olun, yeni varyant Omicron’dan daha hafif olmayabilir” dedi.

İngiltere'deki araştırma ortaya koydu: Omicron'un 20 ana belirtisi İngiltere’de yapılan araştırmada Omicron varyantının 20 ana belirtisi tespit edildi. Semptomların ilk beşi ise burun akıntısı, yorgunluk, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve hapşurma şeklinde görülüyor.